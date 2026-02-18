$43.260.09
Ексклюзив
10:59 • 2706 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:05 • 7548 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 11126 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 10956 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 13397 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 22662 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 37727 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 37750 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37822 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 33289 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Затримано керівників оборонних держпідприємств, які за гроші оформлювали бронювання від мобілізації

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Керівники двох оборонних держпідприємств організували схему фіктивного працевлаштування для бронювання від мобілізації. Вони вимагали 12 тисяч доларів за оформлення та бронювання.

Затримано керівників оборонних держпідприємств, які за гроші оформлювали бронювання від мобілізації

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з оперативниками Служби безпеки України викрили керівників двох оборонних державних підприємств, які організували схему фіктивного працевлаштування для подальшого бронювання від мобілізації. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, посадовці вимагали від громадянина 12 тисяч доларів США за формальне оформлення на роботу. Працевлаштування мало виключно документальний характер і не передбачало виконання жодних службових обов’язків. Після оформлення особа отримувала бронювання від призову.

Чоловік звернувся до правоохоронців із повідомленням про незаконну пропозицію, після чого подальші контакти з посадовцями відбувалися під контролем слідства.

12 лютого 2026 року керівників підприємств затримали під час отримання обумовленої суми у 12 тисяч доларів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо

У Запоріжжі правоохоронці викрили та затримали адвоката, якого підозрюють у спробі заробити на "вирішенні питань" із військовим обліком й продажу "імунітету" від мобілізації.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна