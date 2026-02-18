Затримано керівників оборонних держпідприємств, які за гроші оформлювали бронювання від мобілізації
Київ • УНН
Керівники двох оборонних держпідприємств організували схему фіктивного працевлаштування для бронювання від мобілізації. Вони вимагали 12 тисяч доларів за оформлення та бронювання.
Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з оперативниками Служби безпеки України викрили керівників двох оборонних державних підприємств, які організували схему фіктивного працевлаштування для подальшого бронювання від мобілізації. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, посадовці вимагали від громадянина 12 тисяч доларів США за формальне оформлення на роботу. Працевлаштування мало виключно документальний характер і не передбачало виконання жодних службових обов’язків. Після оформлення особа отримувала бронювання від призову.
Чоловік звернувся до правоохоронців із повідомленням про незаконну пропозицію, після чого подальші контакти з посадовцями відбувалися під контролем слідства.
12 лютого 2026 року керівників підприємств затримали під час отримання обумовленої суми у 12 тисяч доларів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
Нагадаємо
У Запоріжжі правоохоронці викрили та затримали адвоката, якого підозрюють у спробі заробити на "вирішенні питань" із військовим обліком й продажу "імунітету" від мобілізації.