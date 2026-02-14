У Запоріжжі адвокат продавав "імунітет" від мобілізації та попався на хабарі

$42.990.00
51.030.00
ukenru
12:44 • 2882 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 5516 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 6682 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 10593 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 11832 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 12584 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 24752 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41670 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36540 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 36054 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.8м/с
81%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом14 лютого, 04:17 • 10271 перегляди
Рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку в ОдесіPhoto14 лютого, 05:15 • 5268 перегляди
В Угорщині вважають швидкий вступ України до ЄС загрозою війни з росією - ЗМІ14 лютого, 05:32 • 6272 перегляди
Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу14 лютого, 05:44 • 7676 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 4270 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 66089 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 95623 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 61945 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 80111 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 121085 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Ван Ї (політик)
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Будапешт
Китай
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 4440 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 11855 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 15298 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 37810 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 37298 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

У Запоріжжі адвокат продавав "імунітет" від мобілізації та попався на хабарі

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Під час обшуку в підозрюваного знайшли бланки повісток і значні суми валюти.

У Запоріжжі адвокат продавав "імунітет" від мобілізації та попався на хабарі
Фото: Офіс Генерального прокурора України

У Запоріжжі правоохоронці викрили та затримали адвоката, якого підозрюють у спробі заробити на "вирішенні питань" із військовим обліком й продажу "імунітету" від мобілізації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram - канал Офісу Генерального прокурора України.

Деталі

Підозрюваний правозахисник використовував свій професійний статус для незаконного збагачення. Наразі йог дії кваліфікують за низкою статей Кримінального кодексу України. Зокрема як замах на вчинення злочину та одержання неправомірної вигоди за вплив.

За версією слідства, до адвоката звернувся чоловік, який хотів змінити місце військового обліку. Тобто спочатку йшлося про формальну процедуру, яку зазвичай проходять законним шляхом. Однак, як стверджують правоохоронці, адвокат запропонував клієнту не просто перевестися на інше місце обліку, а за гроші оформити набір сумнівних "гарантій" на випадок перевірки.

За 20 тисяч гривень він нібито обіцяв допомогти зі зміною обліку та додатково підготувати фіктивну повістку, яку можна було б пред’явити під час контакту з працівниками ТЦК та СП. По суті, слідство вважає, що клієнту продавали документ-прикриття, розрахований на створення видимості законності під час перевірки.

На цьому, за інформацією прокуратури, пропозиції не завершилися. Згодом підозрюваний нібито озвучив розширений варіант "схеми": повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби. Такий статус дав би чоловікові змогу безперешкодно перетинати кордон. Вартість цієї "послуги" адвокат оцінив у 18 тисяч доларів США. Іншими словами, йшлося вже не про разове підстрахування повісткою, а про спробу організувати фіктивне оформлення непризовного статусу.

Правоохоронці затримали адвоката в момент отримання хабаря.

Під час обшуків на роботі  та вдома у підозрюваного знайшли бланки повісток до ТЦК та СП, а також готівку: майже 20 тисяч доларів США та 5 500 євро.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Це один із найм’якших запобіжних заходів, який не передбачає ані тримання під вартою, ані домашнього арешту. Прокуратура з таким рішенням не погодилася та повідомила, що оскаржила його в апеляційному порядку, наполягаючи на перегляді запобіжного заходу.

Нагадаємо

На Одещині сержанта викрили на хабарі за переведення з "нуля" до тилової частини.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Обшук
Мобілізація
ТЦК та СП
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Запоріжжя