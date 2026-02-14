У Запоріжжі адвокат продавав "імунітет" від мобілізації та попався на хабарі

Фото: Офіс Генерального прокурора України

У Запоріжжі правоохоронці викрили та затримали адвоката, якого підозрюють у спробі заробити на "вирішенні питань" із військовим обліком й продажу "імунітету" від мобілізації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram - канал Офісу Генерального прокурора України.

Деталі

Підозрюваний правозахисник використовував свій професійний статус для незаконного збагачення. Наразі йог дії кваліфікують за низкою статей Кримінального кодексу України. Зокрема як замах на вчинення злочину та одержання неправомірної вигоди за вплив.

За версією слідства, до адвоката звернувся чоловік, який хотів змінити місце військового обліку. Тобто спочатку йшлося про формальну процедуру, яку зазвичай проходять законним шляхом. Однак, як стверджують правоохоронці, адвокат запропонував клієнту не просто перевестися на інше місце обліку, а за гроші оформити набір сумнівних "гарантій" на випадок перевірки.

За 20 тисяч гривень він нібито обіцяв допомогти зі зміною обліку та додатково підготувати фіктивну повістку, яку можна було б пред’явити під час контакту з працівниками ТЦК та СП. По суті, слідство вважає, що клієнту продавали документ-прикриття, розрахований на створення видимості законності під час перевірки.

На цьому, за інформацією прокуратури, пропозиції не завершилися. Згодом підозрюваний нібито озвучив розширений варіант "схеми": повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби. Такий статус дав би чоловікові змогу безперешкодно перетинати кордон. Вартість цієї "послуги" адвокат оцінив у 18 тисяч доларів США. Іншими словами, йшлося вже не про разове підстрахування повісткою, а про спробу організувати фіктивне оформлення непризовного статусу.

Правоохоронці затримали адвоката в момент отримання хабаря.

Під час обшуків на роботі та вдома у підозрюваного знайшли бланки повісток до ТЦК та СП, а також готівку: майже 20 тисяч доларів США та 5 500 євро.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Це один із найм’якших запобіжних заходів, який не передбачає ані тримання під вартою, ані домашнього арешту. Прокуратура з таким рішенням не погодилася та повідомила, що оскаржила його в апеляційному порядку, наполягаючи на перегляді запобіжного заходу.

