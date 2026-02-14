$42.990.00
В Запорожье адвокат продавал "иммунитет" от мобилизации и попался на взятке

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Во время обыска у подозреваемого нашли бланки повесток и значительные суммы валюты.

В Запорожье адвокат продавал "иммунитет" от мобилизации и попался на взятке
Фото: Офис Генерального прокурора Украины

В Запорожье правоохранители разоблачили и задержали адвоката, которого подозревают в попытке заработать на "решении вопросов" с воинским учетом и продаже "иммунитета" от мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

Детали

Подозреваемый правозащитник использовал свой профессиональный статус для незаконного обогащения. Сейчас его действия квалифицируют по ряду статей Уголовного кодекса Украины. В частности, как покушение на совершение преступления и получение неправомерной выгоды за влияние.

По версии следствия, к адвокату обратился мужчина, который хотел изменить место воинского учета. То есть сначала речь шла о формальной процедуре, которую обычно проходят законным путем. Однако, как утверждают правоохранители, адвокат предложил клиенту не просто перевестись на другое место учета, а за деньги оформить набор сомнительных "гарантий" на случай проверки.

За 20 тысяч гривен он якобы обещал помочь с изменением учета и дополнительно подготовить фиктивную повестку, которую можно было бы предъявить во время контакта с сотрудниками ТЦК и СП. По сути, следствие считает, что клиенту продавали документ-прикрытие, рассчитанный на создание видимости законности во время проверки.

На этом, по информации прокуратуры, предложения не завершились. Впоследствии подозреваемый якобы озвучил расширенный вариант "схемы": полностью исключить клиента из воинского учета как непригодного к службе. Такой статус дал бы мужчине возможность беспрепятственно пересекать границу. Стоимость этой "услуги" адвокат оценил в 18 тысяч долларов США. Иными словами, речь шла уже не о разовой подстраховке повесткой, а о попытке организовать фиктивное оформление непризывного статуса.

Правоохранители задержали адвоката в момент получения взятки.

Во время обысков на работе и дома у подозреваемого нашли бланки повесток в ТЦК и СП, а также наличные: почти 20 тысяч долларов США и 5 500 евро.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства. Это одна из самых мягких мер пресечения, которая не предусматривает ни содержания под стражей, ни домашнего ареста. Прокуратура с таким решением не согласилась и сообщила, что обжаловала его в апелляционном порядке, настаивая на пересмотре меры пресечения.

Напомним

В Одесской области сержанта разоблачили на взятке за перевод с "нуля" в тыловую часть.

Александра Василенко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Обыск
Мобилизация
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Украина
Запорожье