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На Одещині сержанта викрили на хабарі за переведення з "нуля" до тилової частини

Київ • УНН

 • 22710 перегляди

В Одеській області затримали старшого сержанта, який отримав хабар у розмірі 4500 доларів США від солдата за переведення його з передової в тил.

На Одещині сержанта викрили на хабарі за переведення з "нуля" до тилової частини

На Одещині викрили головного сержанта однієї з військових частин, який брав хабарі з військових за можливість перевестись  з лінії бойового зіткнення до тилової частини. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі 

За даними слідства, головний сержант одержав від військовослужбовця однієї з "бойових" частин через посередника неправомірну вигоду в сумі $4500.

Кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини.

Правоохоронці затримали головного сержанта в порядку ст. 208 КПК України. 25 червня 2024 року безпосередньо під час передавання всієї суми неправомірної вигоди

- резюмували в ОГПУ.

Син посадовця Вінницького ТЦК за 20 тис. дол. обіцяв "пакет" документів для виїзду за кордон, його затримали - ДБР18.06.24, 12:49 • 12839 переглядiв

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 605 600 гривень.

Нагадаємо

В Одесі затримали співробітника місцевого військкомату, який за хабар в розмірі 4 000 доларів США видавав ухилянтам фальшиві повістки, аби вони мали змогу ухилитись від призову.

Володимир Омельченко

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