На Одещині сержанта викрили на хабарі за переведення з "нуля" до тилової частини
Київ • УНН
В Одеській області затримали старшого сержанта, який отримав хабар у розмірі 4500 доларів США від солдата за переведення його з передової в тил.
На Одещині викрили головного сержанта однієї з військових частин, який брав хабарі з військових за можливість перевестись з лінії бойового зіткнення до тилової частини. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, головний сержант одержав від військовослужбовця однієї з "бойових" частин через посередника неправомірну вигоду в сумі $4500.
Кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини.
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