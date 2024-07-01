В Одесской области сержанта разоблачили на взятке за перевод с "нуля" в тыловую часть
Киев • УНН
В Одесской области задержали старшего сержанта, который получил взятку в размере 4500 долларов США от солдата за перевод его с передовой в тыл.
В Одесской области разоблачили главного сержанта одной из воинских частей, который брал взятки с военных за возможность перевестись с линии боевого соприкосновения в тыловую часть. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, главный сержант получил от военнослужащего одной из "боевых" частей через посредника неправомерную выгоду в сумме $4500.
Средства предназначались за перевод военнослужащего с линии боевого соприкосновения в тыловую воинскую часть.
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Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 605 600 гривен.
Напомним
В Одессе задержали сотрудника местного военкомата, который за взятку в размере 4 000 долларов США выдавал уклонистам фальшивые повестки, чтобы они имели возможность уклониться от призыва.