В харьковском образовательном учреждении более 70 мужчин получили незаконную отсрочку от мобилизации
Киев • УНН
Руководство харьковского образовательного учреждения организовало фиктивное трудоустройство более 70 мужчин для незаконного уклонения от мобилизации. Правоохранители сообщили о подозрении и провели обыски в нескольких городах Украины.
Руководители харьковского образовательного учреждения организовали фиктивное трудоустройство более 70 мужчин, чтобы те незаконно избежали мобилизации. Правоохранители уже сообщили им о подозрении и провели обыски в нескольких городах Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
В Харькове правоохранители разоблачили руководство частного образовательного предприятия, которое с июня 2024 года организовало фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины для незаконного получения отсрочки от мобилизации
Схему координировали два директора предприятия. За деньги они оформляли мужчин на должности преподавателей, после чего документы направляли в ТЦК и СП для получения отсрочки от призыва. Для прикрытия деятельности они привлекли знакомую, которая вела финансовую документацию и создавала иллюзию законной работы. На самом деле "работники" не выходили на работу и свои обязанности не выполняли.
Правоохранители провели обыски в Харькове, Киеве, Львове и Ровенской области по местам жительства организаторов и "сотрудников".
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры троим участникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Киеве разоблачили схему переправки уклонистов за границу под видом футбольной команды20.02.26, 16:14 • 1718 просмотров