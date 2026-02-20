В харьковском образовательном учреждении более 70 мужчин получили незаконную отсрочку от мобилизации

Руководители харьковского образовательного учреждения организовали фиктивное трудоустройство более 70 мужчин, чтобы те незаконно избежали мобилизации. Правоохранители уже сообщили им о подозрении и провели обыски в нескольких городах Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Харькове правоохранители разоблачили руководство частного образовательного предприятия, которое с июня 2024 года организовало фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины для незаконного получения отсрочки от мобилизации - говорится в сообщении.

Схему координировали два директора предприятия. За деньги они оформляли мужчин на должности преподавателей, после чего документы направляли в ТЦК и СП для получения отсрочки от призыва. Для прикрытия деятельности они привлекли знакомую, которая вела финансовую документацию и создавала иллюзию законной работы. На самом деле "работники" не выходили на работу и свои обязанности не выполняли.

Правоохранители провели обыски в Харькове, Киеве, Львове и Ровенской области по местам жительства организаторов и "сотрудников".

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры троим участникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

