Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 5048 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 9084 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 11532 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 23452 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 11613 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18927 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49457 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82070 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51351 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
В харьковском образовательном учреждении более 70 мужчин получили незаконную отсрочку от мобилизации

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Руководство харьковского образовательного учреждения организовало фиктивное трудоустройство более 70 мужчин для незаконного уклонения от мобилизации. Правоохранители сообщили о подозрении и провели обыски в нескольких городах Украины.

В харьковском образовательном учреждении более 70 мужчин получили незаконную отсрочку от мобилизации

Руководители харьковского образовательного учреждения организовали фиктивное трудоустройство более 70 мужчин, чтобы те незаконно избежали мобилизации. Правоохранители уже сообщили им о подозрении и провели обыски в нескольких городах Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Харькове правоохранители разоблачили руководство частного образовательного предприятия, которое с июня 2024 года организовало фиктивное трудоустройство более 70 военнообязанных мужчин из разных регионов Украины для незаконного получения отсрочки от мобилизации

- говорится в сообщении.

Схему координировали два директора предприятия. За деньги они оформляли мужчин на должности преподавателей, после чего документы направляли в ТЦК и СП для получения отсрочки от призыва. Для прикрытия деятельности они привлекли знакомую, которая вела финансовую документацию и создавала иллюзию законной работы. На самом деле "работники" не выходили на работу и свои обязанности не выполняли.

Правоохранители провели обыски в Харькове, Киеве, Львове и Ровенской области по местам жительства организаторов и "сотрудников".

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры троим участникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве разоблачили схему переправки уклонистов за границу под видом футбольной команды20.02.26, 16:14 • 1718 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Ровненская область
Генеральный прокурор Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Львов
Киев
Харьков