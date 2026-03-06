У Дніпрі викрили схему дезертирства за 4-15 тисяч доларів - Офіс генпрокурора
Київ • УНН
Правоохоронці викрили у Дніпрі схему дезертирства військових за 4-15 тисяч доларів, вісьмом особам повідомлено про підозру. Серед підозрюваних - колишній командир військової частини та адвокат.
Деталі
Вісьмом людям повідомлено про підозру в організації схеми сприяння дезертирству військовослужбовців. Це передбачено ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України.
Як встановило слідство, учасники злочинної групи шукали військових, які були готові самовільно залишити службу, та організовували їхнє незаконне вивезення з місць дислокації частин або медичних закладів. Вартість таких "послуг" становила від 4 до 15 тисяч доларів США.
Військових вивозили цивільними автомобілями до Дніпра, де вони переховувалися та не поверталися до служби. Під час проїзду блокпостів використовували посвідчення неіснуючої громадської організації
Водночас частина військовослужбовців або їхніх знайомих зверталася до адвоката за консультаціями щодо уникнення служби, після чого отримувала контакти осіб, які могли організувати незаконне вивезення.
Всього правоохоронці задокументували понад 18 епізодів протиправної діяльності у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській та Київській областях.
Під час обшуків у фігурантів вилучено техніку, банківські картки, документи, чорнові записи, грошові кошти та автомобілі Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes і Mercedes-Benz.
Суд обрав всім восьми фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
Наприкінці лютого 2026 року на українсько-румунському кордоні було затримано "швидку", за допомогою якої зловмисники незаконно перевозили громадян. Сума нелегального переходу кордону становила 60 тисяч доларів.