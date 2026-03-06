$43.810.09
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
В Днепре разоблачили схему дезертирства за 4-15 тысяч долларов - Офис генпрокурора

Киев • УНН

 996 просмотра

Правоохранители разоблачили в Днепре схему дезертирства военных за 4-15 тысяч долларов, восьми лицам сообщено о подозрении. Среди подозреваемых - бывший командир воинской части и адвокат.

В Днепре разоблачили схему дезертирства за 4-15 тысяч долларов - Офис генпрокурора
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили в Днепре схему дезертирства за 4-15 тысяч долларов США, среди подозреваемых - бывший командир воинской части и адвокат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Восьми людям сообщено о подозрении в организации схемы содействия дезертирству военнослужащих. Это предусмотрено ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, участники преступной группы искали военных, которые были готовы самовольно оставить службу, и организовывали их незаконный вывоз из мест дислокации частей или медицинских учреждений. Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 15 тысяч долларов США.

Военных вывозили гражданскими автомобилями в Днепр, где они скрывались и не возвращались на службу. При проезде блокпостов использовали удостоверения несуществующей общественной организации

- говорится в сообщении.

В то же время часть военнослужащих или их знакомых обращалась к адвокату за консультациями по уклонению от службы, после чего получала контакты лиц, которые могли организовать незаконный вывоз.

Всего правоохранители задокументировали более 18 эпизодов противоправной деятельности в Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Киевской областях.

Во время обысков у фигурантов изъята техника, банковские карты, документы, черновые записи, денежные средства и автомобили Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes и Mercedes-Benz.

Суд избрал всем восьми фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В конце февраля 2026 года на украинско-румынской границе была задержана "скорая", с помощью которой злоумышленники незаконно перевозили граждан. Сумма нелегального перехода границы составляла 60 тысяч долларов.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Банковская карта
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Porsche
Государственная граница Украины
Львовская область
Житомирская область
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
Днепр (город)
Румыния
Украина