В Днепре разоблачили схему дезертирства за 4-15 тысяч долларов - Офис генпрокурора

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили в Днепре схему дезертирства за 4-15 тысяч долларов США, среди подозреваемых - бывший командир воинской части и адвокат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Восьми людям сообщено о подозрении в организации схемы содействия дезертирству военнослужащих. Это предусмотрено ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, участники преступной группы искали военных, которые были готовы самовольно оставить службу, и организовывали их незаконный вывоз из мест дислокации частей или медицинских учреждений. Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 15 тысяч долларов США.

Военных вывозили гражданскими автомобилями в Днепр, где они скрывались и не возвращались на службу. При проезде блокпостов использовали удостоверения несуществующей общественной организации - говорится в сообщении.

В то же время часть военнослужащих или их знакомых обращалась к адвокату за консультациями по уклонению от службы, после чего получала контакты лиц, которые могли организовать незаконный вывоз.

Всего правоохранители задокументировали более 18 эпизодов противоправной деятельности в Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Киевской областях.

Во время обысков у фигурантов изъята техника, банковские карты, документы, черновые записи, денежные средства и автомобили Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes и Mercedes-Benz.

Суд избрал всем восьми фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В конце февраля 2026 года на украинско-румынской границе была задержана "скорая", с помощью которой злоумышленники незаконно перевозили граждан. Сумма нелегального перехода границы составляла 60 тысяч долларов.