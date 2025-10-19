У Дніпрі відбулася сутичка між місцевими жителями та військовими ТЦК: подробиці

У Дніпрі сталася сутичка між місцевими жителями та військовими територіального центру комплектування і соціальної підтримки, які затримали перебуваю чого в розшуку чоловіка. В ситуацію втрутилися правоохоронці, пише УНН з посиланням на Дніпропетровський ТЦК та СП.

Мережею "Інтернет" поширюється відео щодо конфлікту між жителями міста Дніпро та військовослужбовцями ТЦК та СП. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо: Військовослужбовці ТЦК та СП отримали від представників Національної поліції України інформацію про те, що поблизу магазину "Сільпо" на вулиці Новокримській перебуває громадянин, який знаходиться в розшуку за порушення правил військового обліку. Представники ТЦК та СП прибули на місце, де було виявлено порушника, та запропонували йому проїхати до ТЦК та СП для перевірки інформації