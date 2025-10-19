У Дніпрі відбулася сутичка між місцевими жителями та військовими ТЦК: подробиці
Київ • УНН
У Дніпрі виник конфлікт між місцевими жителями та військовими ТЦК, які затримали чоловіка, що перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. До сутички долучилися перехожі, які намагалися звільнити затриманого, нападаючи на правоохоронців та військових.
У Дніпрі сталася сутичка між місцевими жителями та військовими територіального центру комплектування і соціальної підтримки, які затримали перебуваю чого в розшуку чоловіка. В ситуацію втрутилися правоохоронці, пише УНН з посиланням на Дніпропетровський ТЦК та СП.
Деталі
Мережею "Інтернет" поширюється відео щодо конфлікту між жителями міста Дніпро та військовослужбовцями ТЦК та СП. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо: Військовослужбовці ТЦК та СП отримали від представників Національної поліції України інформацію про те, що поблизу магазину "Сільпо" на вулиці Новокримській перебуває громадянин, який знаходиться в розшуку за порушення правил військового обліку. Представники ТЦК та СП прибули на місце, де було виявлено порушника, та запропонували йому проїхати до ТЦК та СП для перевірки інформації
В ТЦК повідомили, що зазначений громадянин почав поводитися агресивно, провокувати бійку з військовими ТЦК та СП та представниками Нацполіції, підбурювати оточуючих до вчинення протиправних дій. Також до конфлікту приєдналися перехожі, які намагалися звільнити правопорушника, напали на правоохоронців та військових, завдали кілька ударів військовослужбовцям. Також було пошкоджено службовий автомобіль.
Незважаючи на протиправні дії окремих громадян, порушника військового обліку було доставлено до територіального центру комплектування. Обставини інциденту зараз вивчають, у тому числі правоохоронні органи, які будуть ухвалювати рішення щодо кваліфікації дій громадян
Жінки заблокували авто групи оповіщення на Хмельниччині: в ТЦК відреагували 17.10.25, 17:38 • 2568 переглядiв
Просимо максимально виважено ставитись до будь-яких матеріалів, що публікуються в мережі "Iнтернет", і чекати на повну інформацію з офіційних джерел. Повідомляємо, що керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК та СП постійно контролює дотримання службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім перевіркам для надання об’єктивної правової оцінки діям військовослужбовців
Також в ТЦК закликали перевіряти джерела інформації, якщо у мережі з’являються відеоматеріали про нібито "зловживання" чи "порушення прав" з боку ТЦК та СП,
Не довіряйте маніпулятивним "вкидам", які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу
Доповнення
У Тернопільській області двоє чоловіків на автомобілі Mercedes-Benz G-Class влаштували зухвалу атаку на службовий транспорт територіального центру комплектування. Інцидент стався 17 жовтня близько 11:40 поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади.