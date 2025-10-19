У Дніпрі відбулася сутичка між місцевими жителями та військовими ТЦК: подробиці

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 114 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 19015 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 36816 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 35128 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 39410 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 50400 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 70187 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 47828 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49538 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37109 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
81%
748мм
Популярнi новини
Аналог Shahed із штучним інтелектом: США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км18 жовтня, 23:56 • 11555 перегляди
Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ19 жовтня, 00:21 • 13694 перегляди
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 9620 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 11379 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 5244 перегляди
Публікації
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 942 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 98694 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 121377 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 145100 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 109616 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Ізраїль
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 11547 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 27534 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 43035 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 47997 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 75659 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
Дипломатка
Facebook

У Дніпрі відбулася сутичка між місцевими жителями та військовими ТЦК: подробиці

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

У Дніпрі виник конфлікт між місцевими жителями та військовими ТЦК, які затримали чоловіка, що перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. До сутички долучилися перехожі, які намагалися звільнити затриманого, нападаючи на правоохоронців та військових.

У Дніпрі відбулася сутичка між місцевими жителями та військовими ТЦК: подробиці

У Дніпрі сталася сутичка між місцевими жителями та військовими територіального центру комплектування і соціальної підтримки, які затримали перебуваю чого в розшуку чоловіка. В ситуацію втрутилися правоохоронці, пише УНН з посиланням на Дніпропетровський ТЦК та СП.

Деталі

Мережею "Інтернет" поширюється відео щодо конфлікту між жителями міста Дніпро та військовослужбовцями ТЦК та СП. Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо: Військовослужбовці ТЦК та СП отримали від представників Національної поліції України інформацію про те, що поблизу магазину "Сільпо" на вулиці Новокримській перебуває громадянин, який знаходиться в розшуку за порушення правил військового обліку. Представники ТЦК та СП прибули на місце, де було виявлено порушника, та запропонували йому проїхати до ТЦК та СП для перевірки інформації

- повідомили в ТЦК.

В ТЦК повідомили, що зазначений громадянин почав поводитися агресивно, провокувати бійку з військовими ТЦК та СП та представниками Нацполіції, підбурювати оточуючих до вчинення протиправних дій. Також до конфлікту приєдналися перехожі, які намагалися звільнити правопорушника, напали на правоохоронців та військових, завдали кілька ударів військовослужбовцям. Також було пошкоджено службовий автомобіль.

Незважаючи на протиправні дії окремих громадян, порушника військового обліку було доставлено до територіального центру комплектування. Обставини інциденту зараз вивчають, у тому числі правоохоронні органи, які будуть ухвалювати рішення щодо кваліфікації дій громадян

- повідомили в ТЦК.

Жінки заблокували авто групи оповіщення на Хмельниччині: в ТЦК відреагували 17.10.25, 17:38 • 2568 переглядiв

Просимо максимально виважено ставитись до будь-яких матеріалів, що публікуються в мережі "Iнтернет", і чекати на повну інформацію з офіційних джерел. Повідомляємо, що керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК та СП постійно контролює дотримання службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім перевіркам для надання об’єктивної правової оцінки діям військовослужбовців

 - зазначили в ТЦК.

Також в ТЦК закликали перевіряти джерела інформації, якщо у мережі з’являються відеоматеріали про нібито "зловживання" чи "порушення прав" з боку ТЦК та СП,

Не довіряйте маніпулятивним "вкидам", які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу

- повідомили в ТЦК.

Доповнення

У Тернопільській області двоє чоловіків на автомобілі Mercedes-Benz G-Class влаштували зухвалу атаку на службовий транспорт територіального центру комплектування. Інцидент стався 17 жовтня близько 11:40 поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Тернопільська область
Дніпро (місто)