Жінки заблокували авто групи оповіщення на Хмельниччині: в ТЦК відреагували
Київ • УНН
16 жовтня на Хмельниччині жінки заблокували службовий автомобіль групи оповіщення ТЦК, перешкоджаючи його руху. Поліція припинила блокування, встановлюються всі причетні особи, а ТЦК наголошує на неприпустимості таких дій.
На Хмельниччині вчора, 16 жовтня, між місцевими мешканками та військовослужбовцями ТЦК сталася сутичка. Жінки перешкоджали рух службового автомобіля. Про це повідомляє Хмельницький ОТЦК та СП, передає УНН.
Деталі
16 жовтня 2025 року близько 18:30, при виїзді з села Стріхівці Хмельницького району, групу оповіщення одного з відділів Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заблоковано місцевими мешканками. Рух службового автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки було перешкоджено
В ТЦК запевнили, що військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України діяли виключно в межах чинного законодавства - ввічливо та коректно. Блокування автомобіля було припинено працівниками Національної поліції. Наразі встановлюються всі причетні особи.
Подібні дії щодо військовослужбовців, які виконують службові обов’язки, є неприпустимими та підлягають правовій оцінці відповідно до ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
На відео з мережі видно, як група жінок, одна з яких з палицею, перешкоджають руху автівці. Учасниці конфлікту стверджують, що одна з них отримала перелом руки.
Нагадаємо
У Тернополі представники територіального центру комплектування і соціальної підтримки звернулися до громадськості, щоб пояснити причини рейдів по ресторанах і нічних клубах. Військові наголосили, що саме в таких місцях збираються соціально активні люди, які необхідні для захисту України від російських загарбників.