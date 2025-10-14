У Тернопільському ТЦК пояснили, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах

У Тернополі представники територіального центру комплектування і соціальної підтримки звернулися до громадськості, щоб пояснити причини рейдів по ресторанах і нічних клубах. Військові наголосили, що саме в таких місцях збираються соціально активні люди, які необхідні для захисту України від російських загарбників, пише УНН з посиланням на Тернопільський ТЦК та СП.

Останнім часом, у соціальних мережах та медіапросторі поширюються різного роду матеріали про мобілізаційні заходи на території Тернопільської області, і, як наслідок у суспільстві та медіа виникають дискусії, що потребують зваженого прояснення з нашого боку

Зазначається, що в умовах повномасштабної війни захист держави є конституційним обов’язком, а також питанням честі і гідності.

Також у ТЦК зазначили, що визначальним у цій складній ситуації є саме людський капітал. У зв'язку з цим Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян.

Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур

Також у ТЦК заперечили тезу, що на фронтів "воюють лише бідні". Військові додали, що на фронті служать українці з усіх регіонів і соціальних верств: підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі та багато інших.

Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію". Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки