13:31
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 5030 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 11854 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8380 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 13484 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10318 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9668 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 12163 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14583 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 14077 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
У Тернопільському ТЦК пояснили, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Тернопільський ТЦК та СП пояснив рейди по ресторанах і нічних клубах, наголошуючи, що там збираються соціально активні люди, необхідні для захисту України. Військові заперечили міф про "нерівну мобілізацію", підкресливши, що на фронті служать українці з усіх соціальних верств.

У Тернопільському ТЦК пояснили, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах

У Тернополі представники територіального центру комплектування і соціальної підтримки звернулися до громадськості, щоб пояснити причини рейдів по ресторанах і нічних клубах. Військові наголосили, що саме в таких місцях збираються соціально активні люди, які необхідні для захисту України від російських загарбників, пише УНН з посиланням на Тернопільський ТЦК та СП.

Останнім часом, у соціальних мережах та медіапросторі поширюються різного роду матеріали про мобілізаційні заходи на території Тернопільської області, і, як наслідок у суспільстві та медіа виникають дискусії, що потребують зваженого прояснення з нашого боку 

- заявили в ТЦК.

Зазначається, що в умовах повномасштабної війни захист держави є конституційним обов’язком, а також питанням честі і гідності.

Кожен громадянин України мобілізаційного віку має усвідомлювати особисту відповідальність перед своїми близькими, громадою та країною, яка сьогодні боронить своє існування, а триваюча збройна агресія російської федерації потребує постійного посилення обороноздатності держави 

- повідомили в ТЦК.

Чоловік завдав ножових поранень поліцейському на Рівненщині: його затримали із стріляниною

Також у ТЦК зазначили, що визначальним у цій складній ситуації є саме людський капітал. У зв'язку з цим Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян.

Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур 

- нагадали військові.

Також у ТЦК заперечили тезу, що на фронтів "воюють лише бідні". Військові додали, що на фронті служать українці з усіх регіонів і соціальних верств: підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі та багато інших.

Сьогодні, мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію". Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки 

- підкреслили в ТЦК.

Наостанок військові закликали всіх громадян мобілізаційного віку відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків та своєчасно оновлювати військово-облікові дані та підтримувати Збройні Сили.

Доповнення

У Тернополі напередодні, 13 жовтня, сталася конфліктна ситуація внаслідок того, що військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки було заблоковано автомобіль чоловіка, який перебуває у розшуку. Наразі поліція з'ясовує всі обставини даного інциденту.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Збройні сили України
Україна
Тернопіль