В Тернопольском ТЦК объяснили, почему они начали ходить по клубам и ресторанам

В Тернополе представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратились к общественности, чтобы объяснить причины рейдов по ресторанам и ночным клубам. Военные подчеркнули, что именно в таких местах собираются социально активные люди, которые необходимы для защиты Украины от российских захватчиков, пишет УНН со ссылкой на Тернопольский ТЦК и СП.

В последнее время в социальных сетях и медиапространстве распространяются различного рода материалы о мобилизационных мероприятиях на территории Тернопольской области, и, как следствие, в обществе и медиа возникают дискуссии, требующие взвешенного прояснения с нашей стороны - заявили в ТЦК.

Отмечается, что в условиях полномасштабной войны защита государства является конституционной обязанностью, а также вопросом чести и достоинства.

Каждый гражданин Украины мобилизационного возраста должен осознавать личную ответственность перед своими близкими, громадой и страной, которая сегодня защищает свое существование, а продолжающаяся вооруженная агрессия российской федерации требует постоянного усиления обороноспособности государства - сообщили в ТЦК.

Также в ТЦК отметили, что определяющим в этой сложной ситуации является именно человеческий капитал. В связи с этим Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан.

Такие группы формируются из военнослужащих, имеющих боевой опыт и пользующихся уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности, ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур - напомнили военные.

Также в ТЦК опровергли тезис, что на фронтах "воюют только бедные". Военные добавили, что на фронте служат украинцы из всех регионов и социальных слоев: предприниматели, учителя, айтишники, фермеры, врачи и многие другие.

Сегодня мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там, где находится (да – рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин, это все позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о "неравной мобилизации". Напоминаем: во время действия военного положения не существует абсолютных исключений относительно мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы, а именно соблюдение воинского учета не является формальностью, а частью общей обороны, что напрямую влияет на безопасность каждого украинца и украинки - подчеркнули в ТЦК.

Напоследок военные призвали всех граждан мобилизационного возраста ответственно относиться к выполнению своих обязанностей и своевременно обновлять военно-учетные данные и поддерживать Вооруженные Силы.

Дополнение

В Тернополе накануне, 13 октября, произошла конфликтная ситуация в результате того, что военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки был заблокирован автомобиль мужчины, находящегося в розыске. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства данного инцидента.