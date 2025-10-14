$41.610.01
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 3566 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 10910 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 7288 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 12697 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10156 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9432 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12141 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14556 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 14063 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
В Тернопольском ТЦК объяснили, почему они начали ходить по клубам и ресторанам

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Тернопольский ТЦК и СП объяснил рейды по ресторанам и ночным клубам, подчеркивая, что там собираются социально активные люди, необходимые для защиты Украины. Военные опровергли миф о "неравной мобилизации", подчеркнув, что на фронте служат украинцы из всех социальных слоев.

В Тернопольском ТЦК объяснили, почему они начали ходить по клубам и ресторанам

В Тернополе представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратились к общественности, чтобы объяснить причины рейдов по ресторанам и ночным клубам. Военные подчеркнули, что именно в таких местах собираются социально активные люди, которые необходимы для защиты Украины от российских захватчиков, пишет УНН со ссылкой на Тернопольский ТЦК и СП.

В последнее время в социальных сетях и медиапространстве распространяются различного рода материалы о мобилизационных мероприятиях на территории Тернопольской области, и, как следствие, в обществе и медиа возникают дискуссии, требующие взвешенного прояснения с нашей стороны 

- заявили в ТЦК.

Отмечается, что в условиях полномасштабной войны защита государства является конституционной обязанностью, а также вопросом чести и достоинства.

Каждый гражданин Украины мобилизационного возраста должен осознавать личную ответственность перед своими близкими, громадой и страной, которая сегодня защищает свое существование, а продолжающаяся вооруженная агрессия российской федерации требует постоянного усиления обороноспособности государства 

- сообщили в ТЦК.

Мужчина нанес ножевые ранения полицейскому в Ровенской области: его задержали со стрельбой09.10.25, 15:59 • 2645 просмотров

Также в ТЦК отметили, что определяющим в этой сложной ситуации является именно человеческий капитал. В связи с этим Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан.

Такие группы формируются из военнослужащих, имеющих боевой опыт и пользующихся уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности, ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур 

- напомнили военные.

Также в ТЦК опровергли тезис, что на фронтах "воюют только бедные". Военные добавили, что на фронте служат украинцы из всех регионов и социальных слоев: предприниматели, учителя, айтишники, фермеры, врачи и многие другие.

Сегодня мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там, где находится (да – рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин, это все позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о "неравной мобилизации". Напоминаем: во время действия военного положения не существует абсолютных исключений относительно мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы, а именно соблюдение воинского учета не является формальностью, а частью общей обороны, что напрямую влияет на безопасность каждого украинца и украинки 

- подчеркнули в ТЦК.

Напоследок военные призвали всех граждан мобилизационного возраста ответственно относиться к выполнению своих обязанностей и своевременно обновлять военно-учетные данные и поддерживать Вооруженные Силы.

Дополнение

В Тернополе накануне, 13 октября, произошла конфликтная ситуация в результате того, что военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки был заблокирован автомобиль мужчины, находящегося в розыске. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства данного инцидента.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Тернополь