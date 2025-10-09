Мужчина нанес ножевые ранения полицейскому в Ровенской области: его задержали со стрельбой

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 214 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 8838 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25580 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 28578 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19419 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19318 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30124 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16606 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15545 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.3м/с
90%
745мм
Популярные новости
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны9 октября, 04:10 • 20168 просмотра
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 15242 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8084 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 18414 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12101 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12337 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек09:40 • 25577 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10 • 28576 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30124 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 64191 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Ильхам Алиев
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Черниговская область
Китай
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 12337 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 8378 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 28840 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 46035 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 59887 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
Лекарственные средства
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Мужчина нанес ножевые ранения полицейскому в Ровенской области: его задержали со стрельбой

Киев • УНН

 • 880 просмотра

В Ровенской области мужчина ранил ножом полицейского во время задержания, получив в ответ огнестрельное ранение. Злоумышленнику, который ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщили о подозрении.

Мужчина нанес ножевые ранения полицейскому в Ровенской области: его задержали со стрельбой

В Ровенской области мужчина нанес ножевые ранения полицейскому во время задержания, ему сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на прокуратуру и полицию Ровенской области.

Детали

По данным правоохранителей, 8 октября, около 23:50 житель Вараша сообщил полиции, что во дворе возле дома неизвестный угрожает ему ножом.

Полицейские прибыли на вызов и обнаружили мужчину, подпадающего под описание: им оказался 36-летний местный житель. Во время общения тот вел себя агрессивно, не выполнял законные требования правоохранителей, после чего начал угрожать ножом.

Полицейские пытались унять дебошира, имевшего признаки опьянения, и применили спецсредство слезоточивый газ, впрочем нарушитель продолжил агрессивное поведение. Несмотря на предупреждение сотрудников полиции о возможности применения оружия, мужчина нанес два удара ножом по голове и спине 31-летнему сержанту полиции.

В Киеве водитель BMW, находившийся в розыске ТЦК, укусил полицейского09.07.25, 18:30 • 2171 просмотр

Как сообщили в полиции, 37-летний инспектор произвел два выстрела из табельного огнестрельного оружия в ногу нападавшего. Полицейского с колото-резаной раной головы и плеча медики госпитализировали в больницу.

У злоумышленника диагностировали сквозное огнестрельное ранение и перелом ноги: он находится в специальной палате под охраной.

Установлено, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и находился на испытательном сроке.

36-летнему жителю Вараша следователи при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Массовая драка произошла ночью на АЗС на Волыни, полицейского ударили по голове, есть задержанные - полиция04.08.25, 12:57 • 11747 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Ровненская область