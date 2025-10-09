Мужчина нанес ножевые ранения полицейскому в Ровенской области: его задержали со стрельбой
В Ровенской области мужчина ранил ножом полицейского во время задержания, получив в ответ огнестрельное ранение. Злоумышленнику, который ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщили о подозрении.
В Ровенской области мужчина нанес ножевые ранения полицейскому во время задержания, ему сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на прокуратуру и полицию Ровенской области.
По данным правоохранителей, 8 октября, около 23:50 житель Вараша сообщил полиции, что во дворе возле дома неизвестный угрожает ему ножом.
Полицейские прибыли на вызов и обнаружили мужчину, подпадающего под описание: им оказался 36-летний местный житель. Во время общения тот вел себя агрессивно, не выполнял законные требования правоохранителей, после чего начал угрожать ножом.
Полицейские пытались унять дебошира, имевшего признаки опьянения, и применили спецсредство слезоточивый газ, впрочем нарушитель продолжил агрессивное поведение. Несмотря на предупреждение сотрудников полиции о возможности применения оружия, мужчина нанес два удара ножом по голове и спине 31-летнему сержанту полиции.
Как сообщили в полиции, 37-летний инспектор произвел два выстрела из табельного огнестрельного оружия в ногу нападавшего. Полицейского с колото-резаной раной головы и плеча медики госпитализировали в больницу.
У злоумышленника диагностировали сквозное огнестрельное ранение и перелом ноги: он находится в специальной палате под охраной.
Установлено, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и находился на испытательном сроке.
36-летнему жителю Вараша следователи при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
