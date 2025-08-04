Массовая драка произошла ночью на АЗС на Волыни, полицейского ударили по голове, есть задержанные - полиция
Киев • УНН
В Камень-Каширском во время комендантского часа произошла массовая драка, в результате которой полицейский получил телесные повреждения. Задержан 24-летний местный житель, трое других лиц привлечены к административной ответственности.
В Волынской области во время комендантского часа ночью произошла массовая драка на АЗС в Камень-Каширском, один из участников ударил полицейского по голове, есть задержанные, сообщили в Камень-Каширском районном отделе полиции в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Во время действия комендантского часа на территории АЗС "ВОГ" в городе Камень-Каширский произошла массовая драка с участием 10-15 человек", - сообщили в полиции.
Во время установления обстоятельств происшествия, как указано, "один из участников конфликта нанес телесные повреждения полицейскому - ударил его по голове металлическим предметом". Пострадавший правоохранитель выполнял служебные обязанности в момент нападения.
По данному факту 24-летний житель города Камень-Каширский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.
Кроме того, как сообщается, еще трое жителей Камень-Каширска были задержаны за совершение хулиганских действий. Все участники происшествия проверены на состояние алкогольного опьянения, составлены административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП.
Сведения внесены в ЕРДР, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
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