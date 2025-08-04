Масова бійка сталася вночі на АЗС на Волині, поліцейського вдарили по голові, є затримані - поліція
Київ • УНН
У Камені-Каширському під час комендантської години сталася масова бійка, внаслідок якої поліцейський отримав тілесні ушкодження. Затримано 24-річного місцевого жителя, трьох інших осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.
У Волинській області під час комендантської години вночі сталася масова бійка на АЗС у Камені-Каширському, один із учасників вдарив поліцейського по голові, є затримані, повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції у понеділок, пише УНН.
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"Під час дії комендантської години на території АЗС "ВОГ" у місті Камінь-Каширський сталася масова бійка за участю 10-15 осіб", - повідомили у поліції.
Під час встановлення обставин події, як вказано, "один із учасників конфлікту завдав тілесних ушкоджень поліцейському - ударив його по голові металевим предметом". Потерпілий правоохоронець виконував службові обов’язки в момент нападу.
За цим фактом 24-річного жителя міста Камінь-Каширський затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 КК України - умисне нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі строком до п’яти років.
Окрім того, як повідомляється, ще троє жителів Камінь-Каширська були затримані за вчинення хуліганських дій. Усіх учасників події перевірено на стан алкогольного сп’яніння, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.
Відомості внесені до ЄРДР, триває з’ясування всіх обставин події.
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