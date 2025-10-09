Чоловік завдав ножових поранень поліцейському на Рівненщині: його затримали із стріляниною

У Рівненській області чоловік завдав ножові поранення поліцейському під час затримання, йому повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на прокуратуру та поліцію Рівненської області.

За даними правоохорнців, 8 жовтня, близько 23:50 житель Вараша повідомив поліції, що у дворі біля будинку невідомий погрожує йому ножем.

Поліцейські прибули на виклик та виявили чоловіка, який підпадав під опис: ним виявився 36-річний місцевий житель. Під час спілкування той поводив себе агресивно, не виконував законні вимоги правоохоронців, після чого почав погрожувати ножем.

Поліцейські намагалися вгамувати дебошира, який мав ознаки сп’яніння, та застосували спецзасіб сльозогінний газ, втім порушник продовжив агресивну поведінку. Не зважаючи на попередження працівників поліції про можливість застосування зброї, чоловік наніс два удари ножем по голові та спині 31-річному сержанту поліції.

Як повідомили у поліції, 37-річний інспектор здійснив два постріли із табельної вогнепальної зброї у ногу нападника. Поліцейського із колото-різаною раною голови та плеча медики госпіталізували до лікарні.

У зловмисника діагностували наскрізне вогнепальне поранення та перелом ноги: він перебуває у спеціальній палаті під охороною.

Встановлено, що фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та перебував на іспитовому терміні.

36-річному жителю Вараша слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство)КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

