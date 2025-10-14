$41.610.01
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент

Київ • УНН

У Тернополі 13 жовтня виникла конфліктна ситуація між військовими ТЦК та цивільними через блокування автомобіля розшукуваного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини інциденту, спростовуючи інформацію ЗМІ про масову сутичку.

Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
Фото: 20 хвилин. Тернопіль

У Тернополі напредодні, 13 жовтня, сталася конфліктна ситуація внаслідок того, що військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки було заблоковано автомобіль чоловіка, який перебуває у розшуку. Наразі поліція з'ясовує всі обставини даного інциденту, повідомили журналісту УНН в поліції Тернопільської області.

Деталі

Виникла конфліктна ситуація вчора, поліція була на місці події. Ситуація під контролем на сьогоднішній день. Збираємо відео з камер спостереження. Обов'язково будуть встановлені всі учасники цього інциденту. Буде надана правова оцінка. Всі хто діяв протизаконно будуть притягнуті до відповідальності. Обов'язково

- повідомили в поліції.

При цьому в поліції наголосили, що сутички, про яку пишуть місцеві ЗМІ, не було. Виникла "конфліктна ситуація", яка обмежилася словесними перепалками.

Ми всі чули крики, нецензурну лексику і так далі. Якби була бійка, то хтось звернувся би певно до лікаря чи викликав швидку допомогу. Але звернення не було ні в поліцію, ні в будь-які медичні заклади

- зазначили правоохоронці.

Також в поліції повідомили, що ця ситуація виникла внаслідок того, що було заблоковано автомобіль чоловіка, який перебував у розшуку.

Конфліктна ситуація справді була. Військовими ТЦК та СП був заблокований автомобіль чоловіка, який був у розшуку та не хотів виходити з машини. Конфліктна ситуація була спричинена цим

- підсумували в поліції.

Нагадаємо

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК та поліції з цивільними мешканцями.

Зазначається, що бійка розпочалася після того, як працівники ТЦК та СП заблокували автомобіль футбольного тренера Сергія Задорожного, у якого є "бронь". Пізніше він поїхав з місця події, але бійка продовжилася.

Павло Зінченко

