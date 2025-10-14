Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент

Фото: 20 хвилин. Тернопіль

У Тернополі напредодні, 13 жовтня, сталася конфліктна ситуація внаслідок того, що військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки було заблоковано автомобіль чоловіка, який перебуває у розшуку. Наразі поліція з'ясовує всі обставини даного інциденту, повідомили журналісту УНН в поліції Тернопільської області.

Деталі

Виникла конфліктна ситуація вчора, поліція була на місці події. Ситуація під контролем на сьогоднішній день. Збираємо відео з камер спостереження. Обов'язково будуть встановлені всі учасники цього інциденту. Буде надана правова оцінка. Всі хто діяв протизаконно будуть притягнуті до відповідальності. Обов'язково - повідомили в поліції.

При цьому в поліції наголосили, що сутички, про яку пишуть місцеві ЗМІ, не було. Виникла "конфліктна ситуація", яка обмежилася словесними перепалками.

Ми всі чули крики, нецензурну лексику і так далі. Якби була бійка, то хтось звернувся би певно до лікаря чи викликав швидку допомогу. Але звернення не було ні в поліцію, ні в будь-які медичні заклади - зазначили правоохоронці.

Також в поліції повідомили, що ця ситуація виникла внаслідок того, що було заблоковано автомобіль чоловіка, який перебував у розшуку.

Конфліктна ситуація справді була. Військовими ТЦК та СП був заблокований автомобіль чоловіка, який був у розшуку та не хотів виходити з машини. Конфліктна ситуація була спричинена цим - підсумували в поліції.

Нагадаємо

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК та поліції з цивільними мешканцями.

Зазначається, що бійка розпочалася після того, як працівники ТЦК та СП заблокували автомобіль футбольного тренера Сергія Задорожного, у якого є "бронь". Пізніше він поїхав з місця події, але бійка продовжилася.