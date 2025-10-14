Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент

В Тернополе накануне, 13 октября, произошла конфликтная ситуация вследствие того, что военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки был заблокирован автомобиль мужчины, находящегося в розыске. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства данного инцидента, сообщили журналисту УНН в полиции Тернопольской области.

Детали

Возникла конфликтная ситуация вчера, полиция была на месте происшествия. Ситуация под контролем на сегодняшний день. Собираем видео с камер наблюдения. Обязательно будут установлены все участники этого инцидента. Будет дана правовая оценка. Все, кто действовал противозаконно, будут привлечены к ответственности. Обязательно - сообщили в полиции.

При этом в полиции подчеркнули, что стычки, о которой пишут местные СМИ, не было. Возникла "конфликтная ситуация", которая ограничилась словесными перепалками.

Мы все слышали крики, нецензурную лексику и так далее. Если бы была драка, то кто-то обратился бы, вероятно, к врачу или вызвал скорую помощь. Но обращения не было ни в полицию, ни в какие-либо медицинские учреждения - отметили правоохранители.

Также в полиции сообщили, что эта ситуация возникла вследствие того, что был заблокирован автомобиль мужчины, который находился в розыске.

Конфликтная ситуация действительно была. Военными ТЦК и СП был заблокирован автомобиль мужчины, который был в розыске и не хотел выходить из машины. Конфликтная ситуация была вызвана этим - подытожили в полиции.

Напомним

Местные СМИ сообщили, что в Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК и полиции с гражданскими жителями.

Отмечается, что драка началась после того, как сотрудники ТЦК и СП заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного, у которого есть "бронь". Позже он уехал с места происшествия, но драка продолжилась.