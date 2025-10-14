$41.610.01
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 2092 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 9712 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 11995 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 14168 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17038 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 26853 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34619 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 36253 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 30090 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС13 октября, 23:27 • 19973 просмотра
От "люблю" до "женюсь" - несколько кликов: более 17 тысяч пар поженились за год работы сервиса "Брак онлайн"13 октября, 23:58 • 20736 просмотра
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей14 октября, 00:59 • 21792 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки04:29 • 21021 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 10660 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 44874 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 44785 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 52681 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 49321 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 53765 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 21691 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 26351 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 28132 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 27935 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 55467 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент

Киев • УНН

 • 9732 просмотра

В Тернополе 13 октября возникла конфликтная ситуация между военными ТЦК и гражданскими из-за блокировки автомобиля разыскиваемого мужчины. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, опровергая информацию СМИ о массовой стычке.

Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент

В Тернополе накануне, 13 октября, произошла конфликтная ситуация вследствие того, что военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки был заблокирован автомобиль мужчины, находящегося в розыске. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства данного инцидента, сообщили журналисту УНН в полиции Тернопольской области.

Детали

Возникла конфликтная ситуация вчера, полиция была на месте происшествия. Ситуация под контролем на сегодняшний день. Собираем видео с камер наблюдения. Обязательно будут установлены все участники этого инцидента. Будет дана правовая оценка. Все, кто действовал противозаконно, будут привлечены к ответственности. Обязательно

- сообщили в полиции.

При этом в полиции подчеркнули, что стычки, о которой пишут местные СМИ, не было. Возникла "конфликтная ситуация", которая ограничилась словесными перепалками.

Мы все слышали крики, нецензурную лексику и так далее. Если бы была драка, то кто-то обратился бы, вероятно, к врачу или вызвал скорую помощь. Но обращения не было ни в полицию, ни в какие-либо медицинские учреждения

- отметили правоохранители.

Также в полиции сообщили, что эта ситуация возникла вследствие того, что был заблокирован автомобиль мужчины, который находился в розыске.

Конфликтная ситуация действительно была. Военными ТЦК и СП был заблокирован автомобиль мужчины, который был в розыске и не хотел выходить из машины. Конфликтная ситуация была вызвана этим

- подытожили в полиции.

Напомним

Местные СМИ сообщили, что в Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК и полиции с гражданскими жителями.

Отмечается, что драка началась после того, как сотрудники ТЦК и СП заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного, у которого есть "бронь". Позже он уехал с места происшествия, но драка продолжилась.

Павел Зинченко

