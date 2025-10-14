У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ
Київ • УНН
У Тернополі відбулася масова сутичка між співробітниками ТЦК та поліції з цивільними мешканцями. За даними ЗМІ, бійка розпочалася після блокування автомобіля футбольного тренера Сергія Задорожного.
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК та поліції з цивільними мешканцями. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
Деталі
Зазначається, що бійка розпочалася після того, як працівники ТЦК та СП заблокували автомобіль футбольного тренера Сергія Задорожного, у якого є "бронь". Пізніше він поїхав з місця події, але бійка продовжилася.
Журналісти ... звернулися за коментарем до Тернопільського обласного ТЦК та СП. Ми запитали, хто саме працює біля "Орнави" (місцевий ТЦ - ред.) та з яких причин чоловіка заблокували в автівці. Там кажуть, що їхніх "працівників тут немає". Хто ж тоді ці люди у військовій формі та балаклавах – не розголошують
Вказується, що офіційного коментаря щодо цього інциденту від Тернопільського обласного ТЦК або Нацполіції в Тернопільській області наразі немає.
Нагадаємо
6 жовтня у Києві військовозобов'язаного, що перебував у розшуку, зупинили представники ТЦК та Нацполіції. Під час конфлікту чоловіку стало зле, і його госпіталізували.
Справа про побиття вчителя працівником ТЦК у Харкові: Воловик отримав три роки обмеження волі07.10.25, 18:24 • 5141 перегляд