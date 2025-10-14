$41.600.10
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2548 перегляди

У Тернополі відбулася масова сутичка між співробітниками ТЦК та поліції з цивільними мешканцями. За даними ЗМІ, бійка розпочалася після блокування автомобіля футбольного тренера Сергія Задорожного.

У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ

У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК та поліції з цивільними мешканцями. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що бійка розпочалася після того, як працівники ТЦК та СП заблокували автомобіль футбольного тренера Сергія Задорожного, у якого є "бронь". Пізніше він поїхав з місця події, але бійка продовжилася.

Журналісти ... звернулися за коментарем до Тернопільського обласного ТЦК та СП. Ми запитали, хто саме працює біля "Орнави" (місцевий ТЦ - ред.) та з яких причин чоловіка заблокували в автівці. Там кажуть, що їхніх "працівників тут немає". Хто ж тоді ці люди у військовій формі та балаклавах – не розголошують

- йдеться в одному з повідомлень.

Вказується, що офіційного коментаря щодо цього інциденту від Тернопільського обласного ТЦК або Нацполіції в Тернопільській області наразі немає.

Нагадаємо

6 жовтня у Києві військовозобов'язаного, що перебував у розшуку, зупинили представники ТЦК та Нацполіції. Під час конфлікту чоловіку стало зле, і його госпіталізували.

Вадим Хлюдзинський

