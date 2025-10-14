В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК, полицией и гражданскими - СМИ

В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК и полиции с гражданскими жителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что драка началась после того, как работники ТЦК и СП заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного, у которого есть "бронь". Позже он уехал с места происшествия, но драка продолжилась.

Журналисты ... обратились за комментарием в Тернопольский областной ТЦК и СП. Мы спросили, кто именно работает возле "Орнавы" (местный ТЦ - ред.) и по каким причинам мужчину заблокировали в автомобиле. Там говорят, что их "работников здесь нет". Кто же тогда эти люди в военной форме и балаклавах – не разглашают