В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК, полицией и гражданскими - СМИ
В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК и полиции с гражданскими жителями. По данным СМИ, драка началась после блокировки автомобиля футбольного тренера Сергея Задорожного.
В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК и полиции с гражданскими жителями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
Отмечается, что драка началась после того, как работники ТЦК и СП заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного, у которого есть "бронь". Позже он уехал с места происшествия, но драка продолжилась.
Журналисты ... обратились за комментарием в Тернопольский областной ТЦК и СП. Мы спросили, кто именно работает возле "Орнавы" (местный ТЦ - ред.) и по каким причинам мужчину заблокировали в автомобиле. Там говорят, что их "работников здесь нет". Кто же тогда эти люди в военной форме и балаклавах – не разглашают
Указывается, что официального комментария по этому инциденту от Тернопольского областного ТЦК или Нацполиции в Тернопольской области пока нет.
Напомним
6 октября в Киеве военнообязанного, находившегося в розыске, остановили представители ТЦК и Нацполиции. Во время конфликта мужчине стало плохо, и его госпитализировали.
