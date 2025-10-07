Дело об избиении учителя сотрудником ТЦК в Харькове: Воловик получил три года ограничения свободы
Киев • УНН
Салтовский районный суд Харькова признал виновным Сергея Воловика в избиении учителя истории, назначив ему три года ограничения свободы. Суд частично удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с Воловика 150 тыс. грн морального ущерба.
Салтовский районный суд Харькова признал виновным экс-сотрудника ТЦК Сергея Воловика в избиении учителя истории в мае этого года. Ему назначили ограничение свободы на три года, передает УНН.
Признать Сергея Воловика виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 296 УК Украины, и назначить ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Начало срока отбывания наказания считать со дня приведения данного приговора в исполнение
Судья суд решил не избирать Воловику меру пресечения до вступления приговора в законную силу.
Потерпевший Юрий Федяй в гражданском иске требовал 300 тыс. грн моральной компенсации, однако суд удовлетворил иск потерпевшего частично и постановил взыскать с Воловика в пользу Юрия моральный ущерб в размере 150 тыс. грн.
Дополнение
Мэр Харькова Игорь Терехов в мае сообщал, что соцсети облетело позорное видео, на нем работник одного из терцентров комплектования Харькова бьет мужчину возле автомата с водой.
Мэр сообщал, что пострадавшим оказался учитель истории и прав человека. Мужчина имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Терехов отмечал, что все было зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не оказывал сопротивления.
"Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему силы", - рассказывал мэр.