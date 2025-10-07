$41.340.11
15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 3506 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 10141 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 14587 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 16345 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41316 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44105 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71804 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59486 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56717 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Дело об избиении учителя сотрудником ТЦК в Харькове: Воловик получил три года ограничения свободы

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Салтовский районный суд Харькова признал виновным Сергея Воловика в избиении учителя истории, назначив ему три года ограничения свободы. Суд частично удовлетворил иск потерпевшего, взыскав с Воловика 150 тыс. грн морального ущерба.

Дело об избиении учителя сотрудником ТЦК в Харькове: Воловик получил три года ограничения свободы

Салтовский районный суд Харькова признал виновным экс-сотрудника ТЦК Сергея Воловика в избиении учителя истории в мае этого года. Ему назначили ограничение свободы на три года, передает УНН.

Признать Сергея Воловика виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 296 УК Украины, и назначить ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Начало срока отбывания наказания считать со дня приведения данного приговора в исполнение 

- объявила судья.

Судья суд решил не избирать Воловику меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

Потерпевший Юрий Федяй в гражданском иске требовал 300 тыс. грн моральной компенсации, однако суд удовлетворил иск потерпевшего частично и постановил взыскать с Воловика в пользу Юрия моральный ущерб в размере 150 тыс. грн.

Дополнение

Мэр Харькова Игорь Терехов в мае сообщал, что соцсети облетело позорное видео, на нем работник одного из терцентров комплектования Харькова бьет мужчину возле автомата с водой.

Мэр сообщал, что пострадавшим оказался учитель истории и прав человека. Мужчина имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Терехов отмечал, что все было зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не оказывал сопротивления.

"Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему силы", - рассказывал мэр.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Игорь Терехов
Харьков