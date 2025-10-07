Справа про побиття вчителя працівником ТЦК у Харкові: Воловик отримав три роки обмеження волі

Салтівський районний суд Харкова визнав винним експрацівника ТЦК Сергія Воловика в побитті вчителя історії у травні цього року. Йому призначили обмеження волі на три роки, передає УНН.

Визнати Сергія Воловика винуватим у ічинені кримінального правопорушення передбаченого частино 1 ст. 296 ККУ та призначити йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Початок строку відбуття покарання рахувати з дня проведення даного вироку до виконання - оголосила суддя.

Суддя суд вирішив не обирати до Воловика запобіжний захід до набрання вирока законної сили.

Потерпілий Юрій Федяй у цивільному позові вимагав 300 тис. грн моральної компенсації, проте суд задовольнив позов потерпілого частково й постановив стягнути з Воловика на користь Юрія моральну шкоду у розмірі 150 тис. грн.

Доповнення

Мер Харкова Ігор Терехов у травні повідомляв, що соцмережі облетіло ганебне відео на ньому працівник одного з терцентрів комплектування Харкова б’є чоловіка біля автомату з водою.

Мер повідомляв, що постраждалим виявився вчитель історії та прав людини. Чоловік мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Терехов зазначав, що все було зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору.

"Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили", - розповідав мер.