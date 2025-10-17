$41.640.12
Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения в Хмельницкой области: в ТЦК отреагировали
публикации
Эксклюзивы
Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения в Хмельницкой области: в ТЦК отреагировали

Киев • УНН

 • 496 просмотра

16 октября в Хмельницкой области женщины заблокировали служебный автомобиль группы оповещения ТЦК, препятствуя его движению. Полиция прекратила блокирование, устанавливаются все причастные лица, а ТЦК подчеркивает недопустимость таких действий.

Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения в Хмельницкой области: в ТЦК отреагировали

В Хмельницкой области вчера, 16 октября, между местными жительницами и военнослужащими ТЦК произошла стычка. Женщины препятствовали движению служебного автомобиля. Об этом сообщает Хмельницкий ОТЦК и СП, передает УНН.

Детали 

16 октября 2025 года около 18:30, при выезде из села Стриховцы Хмельницкого района, группа оповещения одного из отделов Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки была заблокирована местными жительницами. Движение служебного автомобиля территориального центра комплектования и социальной поддержки было затруднено

- говорится в сообщении

В ТЦК заверили, что военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины действовали исключительно в рамках действующего законодательства - вежливо и корректно. Блокирование автомобиля было прекращено сотрудниками Национальной полиции. Сейчас устанавливаются все причастные лица.

Подобные действия в отношении военнослужащих, выполняющих служебные обязанности, недопустимы и подлежат правовой оценке в соответствии с ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований

 - добавили в ТЦК.

На видео из сети видно, как группа женщин, одна из которых с палкой, препятствуют движению автомобиля. Участницы конфликта утверждают, что одна из них получила перелом руки. 

Напомним

В Тернополе представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратились к общественности, чтобы объяснить причины рейдов по ресторанам и ночным клубам. Военные подчеркнули, что именно в таких местах собираются социально активные люди, которые необходимы для защиты Украины от российских захватчиков. 

Павел Башинский

