Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения в Хмельницкой области: в ТЦК отреагировали
Киев • УНН
16 октября в Хмельницкой области женщины заблокировали служебный автомобиль группы оповещения ТЦК, препятствуя его движению. Полиция прекратила блокирование, устанавливаются все причастные лица, а ТЦК подчеркивает недопустимость таких действий.
В Хмельницкой области вчера, 16 октября, между местными жительницами и военнослужащими ТЦК произошла стычка. Женщины препятствовали движению служебного автомобиля. Об этом сообщает Хмельницкий ОТЦК и СП, передает УНН.
Детали
16 октября 2025 года около 18:30, при выезде из села Стриховцы Хмельницкого района, группа оповещения одного из отделов Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки была заблокирована местными жительницами. Движение служебного автомобиля территориального центра комплектования и социальной поддержки было затруднено
В ТЦК заверили, что военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины действовали исключительно в рамках действующего законодательства - вежливо и корректно. Блокирование автомобиля было прекращено сотрудниками Национальной полиции. Сейчас устанавливаются все причастные лица.
Подобные действия в отношении военнослужащих, выполняющих служебные обязанности, недопустимы и подлежат правовой оценке в соответствии с ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований
На видео из сети видно, как группа женщин, одна из которых с палкой, препятствуют движению автомобиля. Участницы конфликта утверждают, что одна из них получила перелом руки.
