В Днепре произошла стычка между местными жителями и военными ТЦК: подробности

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

В Днепре возник конфликт между местными жителями и военными ТЦК, которые задержали мужчину, находившегося в розыске за нарушение правил воинского учета. К стычке присоединились прохожие, которые пытались освободить задержанного, нападая на правоохранителей и военных.

В Днепре произошла стычка между местными жителями и военными ТЦК: подробности

В Днепре произошла стычка между местными жителями и военными территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые задержали находящегося в розыске мужчину. В ситуацию вмешались правоохранители, пишет УНН со ссылкой на Днепропетровский ТЦК и СП.

Подробности

По сети "Интернет" распространяется видео о конфликте между жителями города Днепр и военнослужащими ТЦК и СП. Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем: Военнослужащие ТЦК и СП получили от представителей Национальной полиции Украины информацию о том, что вблизи магазина "Сильпо" на улице Новокрымской находится гражданин, который находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Представители ТЦК и СП прибыли на место, где был обнаружен нарушитель, и предложили ему проехать в ТЦК и СП для проверки информации

- сообщили в ТЦК.

В ТЦК сообщили, что указанный гражданин начал вести себя агрессивно, провоцировать драку с военными ТЦК и СП и представителями Нацполиции, подстрекать окружающих к совершению противоправных действий. Также к конфликту присоединились прохожие, которые пытались освободить правонарушителя, напали на правоохранителей и военных, нанесли несколько ударов военнослужащим. Также был поврежден служебный автомобиль.

Несмотря на противоправные действия отдельных граждан, нарушитель воинского учета был доставлен в территориальный центр комплектования. Обстоятельства инцидента сейчас изучают, в том числе правоохранительные органы, которые будут принимать решение о квалификации действий граждан

- сообщили в ТЦК.

Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения в Хмельницкой области: в ТЦК отреагировали

Просим максимально взвешенно относиться к любым материалам, публикуемым в сети "Интернет", и ждать полной информации из официальных источников. Сообщаем, что руководство Днепропетровского областного ТЦК и СП постоянно контролирует соблюдение служебной дисциплины. Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о превышении полномочий, подлежат тщательным внутренним проверкам для предоставления объективной правовой оценки действиям военнослужащих

 - отметили в ТЦК.

Также в ТЦК призвали проверять источники информации, если в сети появляются видеоматериалы о якобы "злоупотреблениях" или "нарушениях прав" со стороны ТЦК и СП,

Не доверяйте манипулятивным "вбросам", которые могут быть частью вражеской пропаганды или использоваться для информационно-психологического воздействия

- сообщили в ТЦК.

Дополнение

В Тернопольской области двое мужчин на автомобиле Mercedes-Benz G-Class устроили дерзкую атаку на служебный транспорт территориального центра комплектования. Инцидент произошел 17 октября около 11:40 вблизи села Плебановка Теребовлянской общины.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Тернопольская область
Днепр