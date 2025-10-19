В Днепре произошла стычка между местными жителями и военными ТЦК: подробности
Киев • УНН
В Днепре возник конфликт между местными жителями и военными ТЦК, которые задержали мужчину, находившегося в розыске за нарушение правил воинского учета. К стычке присоединились прохожие, которые пытались освободить задержанного, нападая на правоохранителей и военных.
В Днепре произошла стычка между местными жителями и военными территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые задержали находящегося в розыске мужчину. В ситуацию вмешались правоохранители, пишет УНН со ссылкой на Днепропетровский ТЦК и СП.
Подробности
По сети "Интернет" распространяется видео о конфликте между жителями города Днепр и военнослужащими ТЦК и СП. Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем: Военнослужащие ТЦК и СП получили от представителей Национальной полиции Украины информацию о том, что вблизи магазина "Сильпо" на улице Новокрымской находится гражданин, который находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Представители ТЦК и СП прибыли на место, где был обнаружен нарушитель, и предложили ему проехать в ТЦК и СП для проверки информации
В ТЦК сообщили, что указанный гражданин начал вести себя агрессивно, провоцировать драку с военными ТЦК и СП и представителями Нацполиции, подстрекать окружающих к совершению противоправных действий. Также к конфликту присоединились прохожие, которые пытались освободить правонарушителя, напали на правоохранителей и военных, нанесли несколько ударов военнослужащим. Также был поврежден служебный автомобиль.
Несмотря на противоправные действия отдельных граждан, нарушитель воинского учета был доставлен в территориальный центр комплектования. Обстоятельства инцидента сейчас изучают, в том числе правоохранительные органы, которые будут принимать решение о квалификации действий граждан
Женщины заблокировали автомобиль группы оповещения в Хмельницкой области: в ТЦК отреагировали17.10.25, 17:38 • 2558 просмотров
Просим максимально взвешенно относиться к любым материалам, публикуемым в сети "Интернет", и ждать полной информации из официальных источников. Сообщаем, что руководство Днепропетровского областного ТЦК и СП постоянно контролирует соблюдение служебной дисциплины. Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о превышении полномочий, подлежат тщательным внутренним проверкам для предоставления объективной правовой оценки действиям военнослужащих
Также в ТЦК призвали проверять источники информации, если в сети появляются видеоматериалы о якобы "злоупотреблениях" или "нарушениях прав" со стороны ТЦК и СП,
Не доверяйте манипулятивным "вбросам", которые могут быть частью вражеской пропаганды или использоваться для информационно-психологического воздействия
Дополнение
В Тернопольской области двое мужчин на автомобиле Mercedes-Benz G-Class устроили дерзкую атаку на служебный транспорт территориального центра комплектования. Инцидент произошел 17 октября около 11:40 вблизи села Плебановка Теребовлянской общины.