На Тернопільщині чоловіки на "Геліку" заблокували бус ТЦК, поранили військового та втекли з призовником
Київ • УНН
У Тернопільській області чоловіки на Мерседесі спричинили аварійну ситуацію на дорозі, підрізавши машину ТЦК та забрали із неї призовника.
На Тернопільщині двоє чоловіків на автомобілі Mercedes-Benz G-Class влаштували зухвалу атаку на службовий транспорт територіального центру комплектування. Інцидент стався 17 жовтня близько 11:40 поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади. Про це повідомляє поліція Тернопільської області, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у поліції, нападники підрізали бус ТЦК, створивши аварійну ситуацію. Після цього вони допомогли втекти військовозобов’язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини. Чоловіка пересадили у свій автомобіль і зникли з місця події.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
