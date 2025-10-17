У центрі Києва чоловіки у цивільному "запакували" інших цивільних чоловіків: в Нацполіції відреагували
Київ • УНН
У Києві чоловіки у цивільному зі зброєю затримували інших чоловіків. У Нацполіції заявили, що це були правоохоронці, які здійснювали затримання в рамках досудового розслідування.
У мережі було поширено відео, на якому, як стверджується, центрі Києва чоловіки у цивільному зі зброєю затримували інших чоловіків. УНН в Нацполіції заявили, що затримання та подальші слідчі дії в рамках досудового розслідування.
Деталі
Сьогодні, 17 жовтня, у місцевих Telegram-каналах було поширено відео, на якому, як стверджувалося, у Києві по вулиці Саксаганського чоловіки у цивільному зі зброєю затримували інших чоловіків.
Журналісту УНН в Нацполіції повідомили, що "озброєними чоловіками" виявилися правоохоронці, які здійснювали "затримання та подальші слідчі дії в рамках досудового розслідування".
В Нацполіції додали, що більш детальна інформація буде оприлюднена згодом.
Нагадаємо
На Хмельниччині вчора, 16 жовтня, між місцевими мешканками та військовослужбовцями ТЦК сталася сутичка. Жінки перешкоджали рух службового автомобіля.