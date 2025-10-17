В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировали
Киев • УНН
В Киеве мужчины в штатском с оружием задерживали других мужчин. В Нацполиции заявили, что это были правоохранители, осуществлявшие задержание в рамках досудебного расследования.
В сети было распространено видео, на котором, как утверждается, в центре Киева мужчины в гражданском с оружием задерживали других мужчин. УНН в Нацполиции заявили, что задержание и дальнейшие следственные действия в рамках досудебного расследования.
Детали
Сегодня, 17 октября, в местных Telegram-каналах было распространено видео, на котором, как утверждалось, в Киеве по улице Саксаганского мужчины в гражданском с оружием задерживали других мужчин.
Журналисту УНН в Нацполиции сообщили, что "вооруженными мужчинами" оказались правоохранители, которые осуществляли "задержание и дальнейшие следственные действия в рамках досудебного расследования".
В Нацполиции добавили, что более подробная информация будет обнародована позже.
Напомним
В Хмельницкой области вчера, 16 октября, между местными жительницами и военнослужащими ТЦК произошла стычка. Женщины препятствовали движению служебного автомобиля.