В Тернопольской области мужчины на «Гелике» заблокировали бус ТЦК, ранили военного и сбежали с призывником
Киев • УНН
В Тернопольской области мужчины на Мерседесе создали аварийную ситуацию на дороге, подрезав машину ТЦК и забрав из нее призывника.
В Тернопольской области двое мужчин на автомобиле Mercedes-Benz G-Class совершили дерзкое нападение на служебный транспорт территориального центра комплектования. Инцидент произошел 17 октября около 11:40 вблизи села Плебановка Теребовлянской общины. Об этом сообщает полиция Тернопольской области, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, нападавшие подрезали бус ТЦК, создав аварийную ситуацию. После этого они помогли сбежать военнообязанному, которого сотрудники ТЦК должны были доставить в учебный центр воинской части. Мужчину пересадили в свой автомобиль и скрылись с места происшествия.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
