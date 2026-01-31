Технологічна аварія знеструмила сім областей: Зеленський заявив про стабілізацію мереж та дуже складний день
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський прокоментував масштабний технічний збій в енергосистемі, який призвів до каскадних відключень у центрі та на півночі країни. Ситуацію вдалося повернути до контрольованих показників, версії про ворожу атаку не підтверджуються.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував масштабний технічний збій в енергосистемі, що призвів до каскадних відключень у центрі та на півночі країни. Глава держави повідомив, що завдяки роботі уряду та енергетиків у надзвичайному режимі ситуацію вдалося повернути до контрольованих показників, а версії про ворожу атаку наразі не підтверджуються. Про це пише УНН.
Деталі
За словами Президента, фахівці детально вивчають обставини інциденту на лініях, що забезпечують міжнародний перетік електроенергії.
Вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально зʼясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення
Відновлення живлення в постраждалих регіонах
Найбільшого удару стихія та технічні збої завдали промисловим та густонаселеним центрам країни.
Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей
Робота уряду та логістичних служб
Окремо Глава держави відзначив злагоджену координацію між відомствами та транспортниками, що дозволило уникнути колапсу.
Сьогодні весь день був надзвичайний режим у роботі уряду, Міненерго, усіх наших енергетичних компаній, обласних та місцевих влад. Хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто працює на відновлення, на запуск систем і на збереження української енергетики в цих надзвичайно складних умовах. Важливо подякувати українським залізничникам за всю їхню роботу по збереженню логістики, нашого транспортного сполучення
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль31.01.26, 19:53 • 446 переглядiв