Технологічна аварія знеструмила сім областей: Зеленський заявив про стабілізацію мереж та дуже складний день

$42.850.00
51.240.00
ukenru
17:53 • 438 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 1872 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 3552 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 6080 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 7728 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 7646 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 7504 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 4680 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10501 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17550 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3.8м/с
70%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo31 січня, 08:22 • 15265 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 14853 перегляди
Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції31 січня, 11:24 • 8192 перегляди
Моральний стан окупантів тримається на опіоїдах: ГУР оприлюднило нові перехопленняVideo13:23 • 4828 перегляди
Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками ТрампаVideo13:52 • 7904 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 25353 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 54838 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 36396 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 41136 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 44327 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф16:40 • 1738 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 14951 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 20962 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 21978 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 20890 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Технологічна аварія знеструмила сім областей: Зеленський заявив про стабілізацію мереж та дуже складний день

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент Володимир Зеленський прокоментував масштабний технічний збій в енергосистемі, який призвів до каскадних відключень у центрі та на півночі країни. Ситуацію вдалося повернути до контрольованих показників, версії про ворожу атаку не підтверджуються.

Технологічна аварія знеструмила сім областей: Зеленський заявив про стабілізацію мереж та дуже складний день

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував масштабний технічний збій в енергосистемі, що призвів до каскадних відключень у центрі та на півночі країни. Глава держави повідомив, що завдяки роботі уряду та енергетиків у надзвичайному режимі ситуацію вдалося повернути до контрольованих показників, а версії про ворожу атаку наразі не підтверджуються. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Президента, фахівці детально вивчають обставини інциденту на лініях, що забезпечують міжнародний перетік електроенергії.

Вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально зʼясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення

– підкреслив Володимир Зеленський.

Відновлення живлення в постраждалих регіонах

Найбільшого удару стихія та технічні збої завдали промисловим та густонаселеним центрам країни.

Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей

– зазначив Президент, зауваживши, що ремонтні роботи тривали безперервно протягом усієї суботи.

Робота уряду та логістичних служб

Окремо Глава держави відзначив злагоджену координацію між відомствами та транспортниками, що дозволило уникнути колапсу.

Сьогодні весь день був надзвичайний режим у роботі уряду, Міненерго, усіх наших енергетичних компаній, обласних та місцевих влад. Хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто працює на відновлення, на запуск систем і на збереження української енергетики в цих надзвичайно складних умовах. Важливо подякувати українським залізничникам за всю їхню роботу по збереженню логістики, нашого транспортного сполучення

– підсумував Володимир Зеленський.

Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль31.01.26, 19:53 • 446 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Вінницька область
Сумська область
Міністерство енергетики України
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
Молдова
Чернігів
Київ
Харків