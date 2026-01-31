Технологическая авария обесточила семь областей: Зеленский заявил о стабилизации сетей и очень сложном дне

$42.850.00
51.240.00
ukenru
17:53 • 1766 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 3878 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 5076 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 7322 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 8894 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 8528 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 8132 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 4888 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 10622 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 17731 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
4м/с
77%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 15623 просмотра
Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров31 января, 09:57 • 3374 просмотра
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31 января, 11:24 • 9302 просмотра
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехватыVideo13:23 • 5770 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo13:52 • 8924 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 25942 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 55462 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 36834 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 41675 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 44774 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 2180 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 15710 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 21351 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 22253 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 21105 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Технологическая авария обесточила семь областей: Зеленский заявил о стабилизации сетей и очень сложном дне

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Президент Владимир Зеленский прокомментировал масштабный технический сбой в энергосистеме, который привел к каскадным отключениям в центре и на севере страны. Ситуацию удалось вернуть к контролируемым показателям, версии о вражеской атаке не подтверждаются.

Технологическая авария обесточила семь областей: Зеленский заявил о стабилизации сетей и очень сложном дне

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал масштабный технический сбой в энергосистеме, который привел к каскадным отключениям в центре и на севере страны. Глава государства сообщил, что благодаря работе правительства и энергетиков в чрезвычайном режиме ситуацию удалось вернуть к контролируемым показателям, а версии о вражеской атаке пока не подтверждаются. Об этом пишет УНН.

Подробности

По словам Президента, специалисты детально изучают обстоятельства инцидента на линиях, обеспечивающих международный переток электроэнергии.

Утром произошла технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать. Причины детально выясняются. По состоянию на сейчас нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматические отключения

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Восстановление питания в пострадавших регионах

Наибольший удар стихия и технические сбои нанесли промышленным и густонаселенным центрам страны.

Наиболее сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, также для Чернигова, Харькова, нашей Сумщины. Необходимые силы были сразу привлечены. За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, сейчас продолжается стабилизация и восстановление обеспечения наших людей

– отметил Президент, заметив, что ремонтные работы продолжались непрерывно в течение всей субботы.

Работа правительства и логистических служб

Отдельно Глава государства отметил слаженную координацию между ведомствами и транспортниками, что позволило избежать коллапса.

Сегодня весь день был чрезвычайный режим в работе правительства, Минэнерго, всех наших энергетических компаний, областных и местных властей. Хочу поблагодарить все наши ремонтные бригады, каждого и каждую, кто работает на восстановление, на запуск систем и на сохранение украинской энергетики в этих чрезвычайно сложных условиях. Важно поблагодарить украинских железнодорожников за всю их работу по сохранению логистики, нашего транспортного сообщения

– подытожил Владимир Зеленский.

Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль31.01.26, 19:53 • 1770 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Винницкая область
Сумская область
Министерство энергетики Украины
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
Чернигов
Киев
Харьков