Технологическая авария обесточила семь областей: Зеленский заявил о стабилизации сетей и очень сложном дне

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал масштабный технический сбой в энергосистеме, который привел к каскадным отключениям в центре и на севере страны. Глава государства сообщил, что благодаря работе правительства и энергетиков в чрезвычайном режиме ситуацию удалось вернуть к контролируемым показателям, а версии о вражеской атаке пока не подтверждаются. Об этом пишет УНН.

По словам Президента, специалисты детально изучают обстоятельства инцидента на линиях, обеспечивающих международный переток электроэнергии.

Утром произошла технологическая авария на сети: две линии между Румынией и Молдовой и на территории Украины перестали работать. Причины детально выясняются. По состоянию на сейчас нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обледенение линий, автоматические отключения

Наибольший удар стихия и технические сбои нанесли промышленным и густонаселенным центрам страны.

Наиболее сложные последствия для Киева и Центральной Украины, Винницкой области, также для Чернигова, Харькова, нашей Сумщины. Необходимые силы были сразу привлечены. За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, сейчас продолжается стабилизация и восстановление обеспечения наших людей

Отдельно Глава государства отметил слаженную координацию между ведомствами и транспортниками, что позволило избежать коллапса.

Сегодня весь день был чрезвычайный режим в работе правительства, Минэнерго, всех наших энергетических компаний, областных и местных властей. Хочу поблагодарить все наши ремонтные бригады, каждого и каждую, кто работает на восстановление, на запуск систем и на сохранение украинской энергетики в этих чрезвычайно сложных условиях. Важно поблагодарить украинских железнодорожников за всю их работу по сохранению логистики, нашего транспортного сообщения