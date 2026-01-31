$42.850.00
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о возобновлении электроснабжения во всех регионах Украины. Причиной аварии стало обледенение оборудования, а не внешнее вмешательство.

Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил об успешном завершении первоочередных восстановительных работ после масштабной системной аварии, произошедшей сегодня утром. Электроснабжение восстановлено во всех регионах страны, а высоковольтные линии и подстанции перешли в обычный режим работы. Предварительно установлено, что причиной каскадных отключений стало экстремальное обледенение оборудования, а не внешнее вмешательство. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации Шмыгаля, самая сложная ситуация в течение дня наблюдалась в северных и центральных областях, а также в Одесской области. В столице к восстановительным работам было привлечено 64 энергетические бригады, а над возвращением тепла в дома работают еще 220 бригад коммунальщиков.

В Киеве во время остановки метро спасатели эвакуировали из тоннелей почти 500 пассажиров

Шмыгаль подчеркнул, что работы будут продолжаться круглосуточно, пока все потребители не получат полный пакет услуг, особенно в районах с наиболее поврежденной инфраструктурой.

Причины аварии и опровержение версий о диверсии

Специалисты Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций детально проанализировали причины двух последовательных аварий на высоковольтных линиях, которые привели к обесточиванию семи областей. Версии о кибератаке или враждебном внешнем вмешательстве после проверки не нашли подтверждения. Основной причиной признано критическое обледенение линий электропередачи из-за сложных погодных условий, что вызвало технический сбой в системе. 

Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке

