17:53 • 148 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 1396 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 3192 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 5804 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 7494 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 7492 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 7398 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 4620 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10468 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17513 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про відновлення електропостачання в усіх регіонах України. Причиною аварії стало обмерзання обладнання, а не зовнішнє втручання.

Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про успішне завершення першочергових відновлювальних робіт після масштабної системної аварії, що сталася сьогодні вранці. Електропостачання відновлено в усіх регіонах країни, а високовольтні лінії та підстанції перейшли у звичайний режим роботи. Попередньо встановлено, що причиною каскадних відключень стало екстремальне обмерзання обладнання, а не зовнішнє втручання. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією Шмигаля, найскладніша ситуація впродовж дня спостерігалася у північних та центральних областях, а також на Одещині. У столиці до відновлювальних робіт було залучено 64 енергетичні бригади, а над поверненням тепла в оселі працюють ще 220 бригад комунальників.

Шмигаль наголосив, що роботи триватимуть цілодобово, допоки всі споживачі не отримають повний пакет послуг, особливо в районах із найбільш пошкодженою інфраструктурою.

Причини аварії та спростування версій про диверсію

Фахівці Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій детально проаналізували причини двох послідовних аварій на високовольтних лініях, що призвели до знеструмлення семи областей. Версії про кібератаку або вороже зовнішнє втручання після перевірки не знайшли підтвердження. Основною причиною визнано критичне обмерзання ліній електропередачі через складні погодні умови, що спричинило технічний збій у системі. 

