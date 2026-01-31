Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про відновлення електропостачання в усіх регіонах України. Причиною аварії стало обмерзання обладнання, а не зовнішнє втручання.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про успішне завершення першочергових відновлювальних робіт після масштабної системної аварії, що сталася сьогодні вранці. Електропостачання відновлено в усіх регіонах країни, а високовольтні лінії та підстанції перейшли у звичайний режим роботи. Попередньо встановлено, що причиною каскадних відключень стало екстремальне обмерзання обладнання, а не зовнішнє втручання. Про це пише УНН.
Деталі
За інформацією Шмигаля, найскладніша ситуація впродовж дня спостерігалася у північних та центральних областях, а також на Одещині. У столиці до відновлювальних робіт було залучено 64 енергетичні бригади, а над поверненням тепла в оселі працюють ще 220 бригад комунальників.
Шмигаль наголосив, що роботи триватимуть цілодобово, допоки всі споживачі не отримають повний пакет послуг, особливо в районах із найбільш пошкодженою інфраструктурою.
Причини аварії та спростування версій про диверсію
Фахівці Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій детально проаналізували причини двох послідовних аварій на високовольтних лініях, що призвели до знеструмлення семи областей. Версії про кібератаку або вороже зовнішнє втручання після перевірки не знайшли підтвердження. Основною причиною визнано критичне обмерзання ліній електропередачі через складні погодні умови, що спричинило технічний збій у системі.
