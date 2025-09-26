Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ Зими

Печерський районний суд Києва у вівторок, 30 вересня, розгляне клопотання співзасновниць банку "Конкорд" Олени та Юлії Сосєдки про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими, пише УНН.

Нас із сестрою визнали потерпілими від дій Зими, слідчі після цього його допитали. Очевидно він сказав, що невинен і слідчі чомусь йому повірили і закрили справу. При тому, що є докази зворотного. Ми цю постанову оскаржили і у вівторок суд розгляне наше клопотання