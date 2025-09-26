$41.490.08
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
09:01 • 10571 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы

Киев • УНН

 • 5378 просмотра

Печерский районный суд Киева 30 сентября рассмотрит ходатайство соучредительниц банка "Конкорд" об отмене постановления следователя о закрытии уголовного производства против директора юридического департамента НБУ Александра Зимы. Дело было закрыто из-за отсутствия состава уголовного правонарушения, несмотря на признание сестер Соседок потерпевшими.

Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы

Печерский районный суд Киева во вторник, 30 сентября, рассмотрит ходатайство соучредительниц банка "Конкорд" Елены и Юлии Соседок об отмене постановления следователя о закрытии уголовного производства против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы, пишет УНН.

Нас с сестрой признали потерпевшими от действий Зимы, следователи после этого его допросили. Очевидно, он сказал, что невиновен, и следователи почему-то ему поверили и закрыли дело. При том, что есть доказательства обратного. Мы это постановление обжаловали, и во вторник суд рассмотрит наше ходатайство

- рассказала УНН Елена Соседка.

Заседание назначено на 10:20.

Добавим

Ранее в Следственном управлении Главного управления Национальной полиции в г. Киеве в ответ на запрос УНН подтвердили, что следователь закрыл уголовное производство относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, Александром Зимой. Дело было закрыто из-за якобы отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения. Соучредительница банка "Конкорд" Елена Соседка, которая была признана потерпевшей по этому делу, в комментарии УНН рассказала, что планирует обжаловать постановление следователя о закрытии уголовного производства. В то же время в Киевской городской прокуратуре в ответ на запрос УНН сообщили, что планируют выяснить законность закрытия уголовного производства против Зимы.

Напомним

Уголовное дело против главного юриста НБУ Государственное бюро расследований открыло в конце 2023 года из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Зима, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд. В письме он "рекомендовал" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал обжаловать штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд такую рекомендацию выполнил, чем, по словам совладелицы банка Елены Соседки, лишил акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали соучредительниц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщали, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Эксперты, опрошенные УНН, указывали на признаки искусственного затягивания расследования этого дела.

Не устраивали темпы следствия и Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Кроме того, Печерский районный суд Киева также двумя определениями обязывал следователей активизировать расследование упомянутого уголовного производства. Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли.

Лилия Подоляк

