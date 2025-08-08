Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації

$41.460.15
48.280.01
ukenru
07:40 • 3982 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 19825 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 28627 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 24529 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80513 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 61618 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 120982 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114878 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 97097 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 147136 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.2м/с
42%
756мм
Популярнi новини
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 16560 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 20415 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto02:56 • 10943 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 11048 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 5902 перегляди
Публікації
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 2676 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 19829 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 28631 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80517 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 87373 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Індія
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 126908 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 143858 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 151973 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 142539 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 152537 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Facebook
Мі-8
Мі-24
Tesla Model Y

Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації

Київ • УНН

 • 2712 перегляди

Українська армійська авіація успішно використовує радянську техніку, але галузь ризикує втратити здатність її утримувати. Без державної підтримки під загрозою виробничий потенціал і обслуговування бойової техніки.

Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації

Українська армійська авіація успішно збиває ворожі дрони на техніці радянських часів, однак сам авіаційний сектор ризикує незабаром втратити спроможність її утримувати. Галузь попереджає, що без перегляду умов державної підтримки вже найближчим часом може бути поставлено під загрозу не лише виробничий потенціал, а й здатність обслуговувати бойову техніку, пише УНН.

Авіація тримається на ентузіазмі, а не на ресурсі

Командувач армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України Павло Бардаков заявив, що в умовах повномасштабної війни українська армійська авіація ефективно використовує техніку радянського виробництва. На ряду з гелікоптерами Ми-8, Ми-17, Ми-24 та іншими видами техніки в ЗСУ з’явився незвичайний бойовий підрозділ – ескадрилья Як-52.

Підрозділи армійської авіації працюють у взаємодії з Повітряними силами, ППО та мобільними вогневими групами. Вертольоти та легкі літаки використовують для полювання за "шахедами" і роблять це успішно поблизу лінії фронту та над тиловими регіонами.

Техніка хоч стара, проте вся доглянута, на ходу. Хлопці максимально "витискають" зі старих машин. Навіть у такий простий спосіб робимо велику роботу

– зауважив Павло Бардаков.

В армійській авіації також повідомили, що легкі спортивно-тренувальні літаки Як-52 були "мобілізовані" з цивільної авіації для боротьби з безпілотниками. Такий підхід є ще одним прикладом ефективної взаємодії між цивільним і військовим авіаційними секторами. Сьогодні цивільні авіаційні підприємства значною мірою забезпечують технічне обслуговування, модернізацію та ремонт повітряних суден, які виконують завдання з оборони, логістики, медичного транспортування та інших напрямів. Завдяки цій синергії вдається утримувати стару, але надійну техніку у справному стані й навіть адаптувати її до нових викликів.

Разом із тим, українська авіаційна галузь переживає один із найскладніших періодів за всю свою історію. Закритий повітряний простір, постійна загроза обстрілів і вимушена релокація підприємств у більш безпечні регіони – лише частина викликів, з якими вона стикається. Ключовим фактором залишається рівень державної підтримки.

Попри стратегічне значення, з 1 січня 2025 року галузь втратила пільговий режим, який діяв з 2010 року. Він передбачав звільнення від податку на прибуток, ПДВ і земельного податку, інвестиційні стимули для модернізації та підтримку експорту. Саме ці інструменти дозволяли підприємствам утримувати виробництво, зберігати конкурентоспроможність і кадровий потенціал навіть в умовах війни. Сьогодні галузь працює на межі, а її подальше функціонування залежить від рішень на рівні державної політики.

"За відсутності підтримки можна ставити хрест на технічному переобладнанні. Буде неможливо проводити технічне переобладнання, а це за собою тягне відсутність обігових коштів і коштів на підвищення конкурентоздатності. Немає компенсації – нема чим торгувати, нема за рахунок чого підвищувати заробітну плату. А це означає, що галузь піде не потихеньку, а дуже швидко, на зниження свого потенціалу і буде знищена", – зазначав  Президент Аерокосмічної асоціації України Віктор Попов.

Defence City: шанс чи загроза остаточного згортання галузі?

Найефективнішим і найшвидшим інструментом підтримки в Аерокосмічній асоціації України вважають  включення авіаційних підприємств до Defence City – нового правового режиму підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Ця ініціатива передбачає спеціальні умови для розвитку виробництва, спрощену взаємодію з державою та податкові преференції, однак критерії у поточному трактуванні для резидентів надто жорсткі та недосяжні для виконання навіть для таких флагманів авіаційного ринку як "Антонов" чи "Мотор Січ".

"Там критерії треба пом'якшувати і змінювати. Дуже багато критеріїв… З чинних законопроєктів випливає, що для того, щоб стати учасником Defence City потрібно, щоб за останній рік 90% всього, що виробляє компанія, мало потрапляти в оборонку. Звичайно, що з великими компаніями, такими як авіакомпанії, так не буде", – коментував ситуацію Голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко.

Експерти наголошували  на тому, що ініціатива Defence City потребує доопрацювань. Своєю чергою, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав усі сторони – підприємства, асоціації та експертів активно включатися в процес: надсилати пропозиції, коментувати, брати участь у доопрацюванні законодавчих змін.

"Ми всі зацікавлені у створенні таких умов, які дозволять нашій оборонній галузі – а сьогодні це локомотив економіки – зростати й надалі, тягнучи за собою суміжні сектори. Пакет законодавчих рішень має дати чіткий імпульс для довгострокового розвитку галузі", – наголосив Данило Гетманцев.

Народні депутати вже подали правки до законопроєктів про створення Defence City. Зокрема, пропонується розширити перелік резидентів Defence City, включивши до нього суб’єкти літакобудування, що підпадають під дію Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості". Це дозволить долучити до нового режиму авіапідприємства, раніше визнані урядом критично важливими для економіки та обороноздатності держави. Серед інших кроків – зниження вимоги до частки оборонного доходу з 90% до 40–50%, врахування річного показника та розширення визначення оборонної діяльності. Також передбачено скасування обмежень, пов’язаних із податковими боргами чи технічними затримками, за умови їх поступового усунення. Окремі правки стосуються запровадження податкових і митних пільг для літакобудування (за умови реінвестування), підтримки експорту та чіткого механізму повернення пільг без ретроспективних санкцій.

Чи врахує парламент подані правки щодо авіаційного сектору – покаже час. Водночас зволікання або ігнорування потреб галузі може мати критичні наслідки: від неможливості забезпечувати технічну справність авіації ЗСУ до остаточного занепаду українського авіабудування та відтоку кваліфікованих кадрів. Тема вже набула суспільного резонансу. Військові, представники авіаційної промисловості, експертного середовища та законодавчої влади одностайно наголошують: без перегляду критеріїв Defence City та включення авіаційних підприємств до цього режиму неможливо гарантувати стійкість оборонного потенціалу. А в умовах війни збереження і розвиток національного авіабудування – не право, а обов’язок держави.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаТехнологіїПублікації
Мі-24
Мотор Січ
Данило Гетманцев
Світовий банк
Міністерство оборони України
Всесвітня організація охорони здоров'я
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Шахед-136
Мі-8
Україна