Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации

Украинская армейская авиация успешно сбивает вражеские дроны на технике советских времен, однако сам авиационный сектор рискует вскоре потерять способность ее содержать. Отрасль предупреждает, что без пересмотра условий государственной поддержки уже в ближайшее время может быть поставлен под угрозу не только производственный потенциал, но и способность обслуживать боевую технику, пишет УНН.

Авиация держится на энтузиазме, а не на ресурсе

Командующий армейской авиацией Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Павел Бардаков заявил, что в условиях полномасштабной войны украинская армейская авиация эффективно использует технику советского производства. Наряду с вертолетами Ми-8, Ми-17, Ми-24 и другими видами техники в ВСУ появилось необычное боевое подразделение – эскадрилья Як-52.

Подразделения армейской авиации работают во взаимодействии с Воздушными силами, ПВО и мобильными огневыми группами. Вертолеты и легкие самолеты используют для охоты за "шахедами" и делают это успешно вблизи линии фронта и над тыловыми регионами.

Техника хоть старая, но вся ухоженная, на ходу. Ребята максимально "выжимают" из старых машин. Даже таким простым способом делаем большую работу – отметил Павел Бардаков.

В армейской авиации также сообщили, что легкие спортивно-тренировочные самолеты Як-52 были "мобилизованы" из гражданской авиации для борьбы с беспилотниками. Такой подход является еще одним примером эффективного взаимодействия между гражданским и военным авиационными секторами. Сегодня гражданские авиационные предприятия в значительной степени обеспечивают техническое обслуживание, модернизацию и ремонт воздушных судов, выполняющих задачи по обороне, логистике, медицинской транспортировке и другим направлениям. Благодаря этой синергии удается удерживать старую, но надежную технику в исправном состоянии и даже адаптировать ее к новым вызовам.

Вместе с тем, украинская авиационная отрасль переживает один из самых сложных периодов за всю свою историю. Закрытое воздушное пространство, постоянная угроза обстрелов и вынужденная релокация предприятий в более безопасные регионы – лишь часть вызовов, с которыми она сталкивается. Ключевым фактором остается уровень государственной поддержки.

Несмотря на стратегическое значение, с 1 января 2025 года отрасль потеряла льготный режим, который действовал с 2010 года. Он предусматривал освобождение от налога на прибыль, НДС и земельного налога, инвестиционные стимулы для модернизации и поддержку экспорта. Именно эти инструменты позволяли предприятиям удерживать производство, сохранять конкурентоспособность и кадровый потенциал даже в условиях войны. Сегодня отрасль работает на пределе, а ее дальнейшее функционирование зависит от решений на уровне государственной политики.

"При отсутствии поддержки можно ставить крест на техническом переоборудовании. Будет невозможно проводить техническое переоборудование, а это за собой влечет отсутствие оборотных средств и средств на повышение конкурентоспособности. Нет компенсации – нечем торговать, не за счет чего повышать заработную плату. А это значит, что отрасль пойдет не потихоньку, а очень быстро, на снижение своего потенциала и будет уничтожена", – отмечал Президент Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов.

Defence City: шанс или угроза окончательного сворачивания отрасли?

Самым эффективным и быстрым инструментом поддержки в Аэрокосмической ассоциации Украины считают включение авиационных предприятий в Defence City – новый правовой режим поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эта инициатива предусматривает специальные условия для развития производства, упрощенное взаимодействие с государством и налоговые преференции, однако критерии в текущей трактовке для резидентов слишком жесткие и недостижимые для выполнения даже для таких флагманов авиационного рынка как "Антонов" или "Мотор Сич".

"Там критерии надо смягчать и менять. Очень много критериев… Из действующих законопроектов следует, что для того, чтобы стать участником Defence City нужно, чтобы за последний год 90% всего, что производит компания, должно попадать в оборонку. Конечно, с крупными компаниями, такими как авиакомпании, так не будет", – комментировал ситуацию Председатель общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко.

Эксперты отмечали то, что инициатива Defence City нуждается в доработке. В свою очередь, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал все стороны – предприятия, ассоциации и экспертов активно включаться в процесс: присылать предложения, комментировать, участвовать в доработке законодательных изменений.

"Мы все заинтересованы в создании таких условий, которые позволят нашей оборонной отрасли – а сегодня это локомотив экономики – расти и дальше, подтягивая за собой смежные сектора. Пакет законодательных решений должен дать четкий импульс для долгосрочного развития отрасли", – подчеркнул Даниил Гетманцев.

Народные депутаты уже подали поправки к законопроектам о создании Defence City. В частности, предлагается расширить перечень резидентов Defence City, включив в него субъекты самолетостроения, подпадающие под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности". Это позволит привлечь к новому режиму авиапредприятия, ранее признанные правительством критически важными для экономики и обороноспособности государства. Среди других шагов – снижение требования к доле оборонного дохода с 90% до 40–50%, учет годового показателя и расширение определения оборонной деятельности. Также предусмотрена отмена ограничений, связанных с налоговыми долгами или техническими задержками, при условии их постепенного устранения. Отдельные поправки касаются введения налоговых и таможенных льгот для самолетостроения (при условии реинвестирования), поддержки экспорта и четкого механизма возврата льгот без ретроспективных санкций.

Учтет ли парламент поданные поправки относительно авиационного сектора – покажет время. В то же время промедление или игнорирование потребностей отрасли может иметь критические последствия: от невозможности обеспечивать техническую исправность авиации ВСУ до окончательного упадка украинского авиастроения и оттока квалифицированных кадров. Тема уже приобрела общественный резонанс. Военные, представители авиационной промышленности, экспертного сообщества и законодательной власти единогласно подчеркивают: без пересмотра критериев Defence City и включения авиационных предприятий в этот режим невозможно гарантировать устойчивость оборонного потенциала. А в условиях войны сохранение и развитие национального авиастроения – не право, а обязанность государства.