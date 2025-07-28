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Критерії приєднання підприємств до Defence City помʼякшать – Гетманцев

Київ • УНН

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Голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив про пом'якшення критеріїв для участі підприємств ОПК в ініціативі Defence City.

Критерії приєднання підприємств до Defence City помʼякшать – Гетманцев

Критерії для приєднання до ініціативи Defence City, яка дозволить підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) отримати пільги та преференції, помʼякшать. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

 На своїй сторінці у Telegram Данило Гетманцев повідомив, що провів нараду з представниками Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI), Федерацією Роботодавців України (ФРУ), виробниками ОПК і командою Міноборони в рамках підготовки відповідних законопроєктів із пакету Defence City до другого читання.

Найбільше запитань — щодо критеріїв включення до резидентства Defence City. Впевнений, що маємо зберегти зміст, але можемо дещо пом’якшити вимоги — зокрема, щодо частки виробництва озброєння. Також важливо забезпечити можливість входу для виробників товарів подвійного призначення, які працюють переважно на військові потреби — дрони, засоби РЕБ тощо 

- написав Гетманцев.

Він також закликав усіх охочих - підприємства, асоціації та експертів активно включатися в процес: надсилати пропозиції, коментувати, брати участь у доопрацюванні законодавчих змін.

Ми всі зацікавлені у створенні таких умов, які дозволять нашій оборонній галузі — а сьогодні це локомотив економіки — зростати й надалі, тягнучи за собою суміжні сектори. Пакет законодавчих рішень має дати чіткий імпульс для довгострокового розвитку галузі 

- наголосив Гетманцев.

Додамо

16 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні три ключові законопроєкти, що мають на меті запровадження спеціального правового режиму Defence City – для підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Документи передбачають податкові, митні та бюджетні пільги для учасників спеціального режиму –  до 2036 року.

Напередодні голосування експерти наголошували, що це лише перші кроки у створенні системного механізму підтримки стратегічних галузей, якого Україна потребувала вже давно. Зокрема, серед тих, хто дотичний до ОПК і виконує державні оборонні замовлення, - підприємства літакобудівної галузі. 

Представники цієї галузі неодноразово публічно попереджали про ризик виключення свого літакобудування з кола потенційних резидентів Defence City – попри його критичну роль у підтримці, ремонті та модернізації авіаційного парку, який експлуатують українські військові. Галузеві експерти вказують на те, що чинна редакція законопроєктів фактично обмежує можливість участі більшості літакобудівних і авіаремонтних підприємств, оскільки вимагає, щоб частка оборонної продукції становила не менше 90% у структурі доходу. Однак навіть флагмани галузі – такі як ДП "Антонов", "Мотор Січ" та інші приватні виконавці державних контрактів – не відповідають цим критеріям і можуть залишитися поза межами ініціативи Defence City.

В Аерокосмічній асоціації України наполягають на безпосередньому включенні галузі літакобудування до законопроєктів з пакету Defence City. Президент Асоціації в коментарі УНН пояснив, що з 1 січня 2025 року літакобудівні підприємства втратили державну підтримку і нова ініціатива – це шанс для них отримати пільги та преференції, необхідні для нормального функціонування та розвитку галузі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Мотор Січ
Данило Гетманцев
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Україна
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