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Критерии присоединения предприятий к Defence City смягчат – Гетманцев

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил о смягчении критериев для участия предприятий ОПК в инициативе Defence City.

Критерии присоединения предприятий к Defence City смягчат – Гетманцев

Критерии для присоединения к инициативе Defence City, которая позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получить льготы и преференции, смягчат. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

На своей странице в Telegram Даниил Гетманцев сообщил, что провел совещание с представителями Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI), Федерацией Работодателей Украины (ФРУ), производителями ОПК и командой Минобороны в рамках подготовки соответствующих законопроектов из пакета Defence City ко второму чтению.

Больше всего вопросов — по критериям включения в резидентство Defence City. Уверен, что должны сохранить содержание, но можем несколько смягчить требования — в частности, относительно доли производства вооружения. Также важно обеспечить возможность входа для производителей товаров двойного назначения, которые работают преимущественно на военные нужды — дроны, средства РЭБ и т.д. 

- написал Гетманцев.

Он также призвал всех желающих - предприятия, ассоциации и экспертов активно включаться в процесс: присылать предложения, комментировать, участвовать в доработке законодательных изменений.

Мы все заинтересованы в создании таких условий, которые позволят нашей оборонной отрасли — а сегодня это локомотив экономики — расти и дальше, увлекая за собой смежные секторы. Пакет законодательных решений должен дать четкий импульс для долгосрочного развития отрасли 

- подчеркнул Гетманцев.

Добавим

16 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении три ключевых законопроекта, имеющих целью введение специального правового режима Defence City – для поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса. Документы предусматривают налоговые, таможенные и бюджетные льготы для участников специального режима –  до 2036 года.

Накануне голосования эксперты отмечали, что это лишь первые шаги в создании системного механизма поддержки стратегических отраслей, в котором Украина нуждалась уже давно. В частности, среди тех, кто причастен к ОПК и выполняет государственные оборонные заказы, - предприятия самолетостроительной отрасли. 

Представители этой отрасли неоднократно публично предупреждали о риске исключения своего самолетостроения из круга потенциальных резидентов Defence City – несмотря на его критическую роль в поддержке, ремонте и модернизации авиационного парка, который эксплуатируют украинские военные. Отраслевые эксперты указывают на то, что действующая редакция законопроектов фактически ограничивает возможность участия большинства самолетостроительных и авиаремонтных предприятий, поскольку требует, чтобы доля оборонной продукции составляла не менее 90% в структуре дохода. Однако даже флагманы отрасли – такие как ГП "Антонов", "Мотор Сич" и другие частные исполнители государственных контрактов – не соответствуют этим критериям и могут остаться вне инициативы Defence City.

В Аэрокосмической ассоциации Украины настаивают на непосредственном включении отрасли самолетостроения в законопроекты из пакета Defence City. Президент Ассоциации в комментарии УНН пояснил, что с 1 января 2025 года самолетостроительные предприятия потеряли государственную поддержку и новая инициатива – это шанс для них получить льготы и преференции, необходимые для нормального функционирования и развития отрасли.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Мотор Січ
Даниил Гетманцев
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Украина
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