США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки очікують від Угорщини відмови від закупівлі російської нафти і закликають Китай далі тиснути на москву з метою припинити війну проти України. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.
Деталі
Як зазначив дипломат, Вашингтон очікує від Угорщини, Туреччини і Словаччини розробки і виконання плану щодо позбавлення залежності цих країн від російських нафти і газу. Водночас Будапешт не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків, заявив Метью Вітакер.
Він додав, що Китай відіграє ключову роль у припиненні війни, оскільки постачає росіянам значні обсяги нафти, газу та технологій подвійного призначення.
Вони надають росіянам забагато технологій подвійного використання, щоб вони могли продовжувати цю війну, чи то деталі безпілотників, чи інші технології, які можна використовувати для її продовження. Китай має приєднатися до США та інших наших союзників
Нагадаємо
Раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує однаково тиснути як на російського диктатора володимира путіна, так і на Президента України Володимира Зеленського.