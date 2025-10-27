США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО

$42.000.10
Ексклюзив
08:41 • 13891 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 19365 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 21503 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 24020 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 23123 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 56782 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 53904 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45746 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 48033 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29313 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 71783 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 95429 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 114081 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 97186 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 116719 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 4574 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 40725 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 63293 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 70078 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 69667 перегляди
США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО

Київ • УНН

 • 5160 перегляди

Сполучені Штати Америки очікують від Угорщини відмови від закупівлі російської нафти. США також закликають Китай тиснути на москву з метою припинення війни проти України, оскільки Пекін постачає росії значні обсяги нафти, газу та технологій подвійного призначення.

США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО

Сполучені Штати Америки очікують від Угорщини відмови від закупівлі російської нафти і закликають Китай далі тиснути на москву з метою припинити війну проти України. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.

Деталі

Як зазначив дипломат, Вашингтон очікує від Угорщини, Туреччини і Словаччини розробки і виконання плану щодо позбавлення залежності цих країн від російських нафти і газу. Водночас Будапешт не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків, заявив Метью Вітакер.

Він додав, що Китай відіграє ключову роль у припиненні війни, оскільки постачає росіянам значні обсяги нафти, газу та технологій подвійного призначення.

Вони надають росіянам забагато технологій подвійного використання, щоб вони могли продовжувати цю війну, чи то деталі безпілотників, чи інші технології, які можна використовувати для її продовження. Китай має приєднатися до США та інших наших союзників

- заявив Вітакер.

Нагадаємо

Раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує однаково тиснути як на російського диктатора володимира путіна, так і на Президента України Володимира Зеленського.

Євген Устименко

