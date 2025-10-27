США требуют от Венгрии отказаться от российской нефти и призывают Китай давить на рф - посол США при НАТО

Соединенные Штаты Америки ожидают от Венгрии отказа от закупки российской нефти и призывают Китай дальше давить на москву с целью прекратить войну против Украины. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

Как отметил дипломат, Вашингтон ожидает от Венгрии, Турции и Словакии разработки и выполнения плана по избавлению этих стран от зависимости от российских нефти и газа. В то же время Будапешт не разработал никаких планов и не предпринял никаких активных шагов, заявил Мэтью Уитакер.

Он добавил, что Китай играет ключевую роль в прекращении войны, поскольку поставляет россиянам значительные объемы нефти, газа и технологий двойного назначения.

Они предоставляют россиянам слишком много технологий двойного использования, чтобы они могли продолжать эту войну, будь то детали беспилотников или другие технологии, которые можно использовать для ее продолжения. Китай должен присоединиться к США и другим нашим союзникам