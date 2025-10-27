$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
08:41 • 10377 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 13431 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 16638 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 19234 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 18967 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 55741 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 53045 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45621 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47924 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29244 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
США требуют от Венгрии отказаться от российской нефти и призывают Китай давить на рф - посол США при НАТО

Киев • УНН

 • 1910 просмотра

Соединенные Штаты Америки ожидают от Венгрии отказа от закупки российской нефти. США также призывают Китай давить на москву с целью прекращения войны против Украины, поскольку Пекин поставляет россии значительные объемы нефти, газа и технологий двойного назначения.

США требуют от Венгрии отказаться от российской нефти и призывают Китай давить на рф - посол США при НАТО

Соединенные Штаты Америки ожидают от Венгрии отказа от закупки российской нефти и призывают Китай дальше давить на москву с целью прекратить войну против Украины. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

Подробности

Как отметил дипломат, Вашингтон ожидает от Венгрии, Турции и Словакии разработки и выполнения плана по избавлению этих стран от зависимости от российских нефти и газа. В то же время Будапешт не разработал никаких планов и не предпринял никаких активных шагов, заявил Мэтью Уитакер.

Он добавил, что Китай играет ключевую роль в прекращении войны, поскольку поставляет россиянам значительные объемы нефти, газа и технологий двойного назначения.

Они предоставляют россиянам слишком много технологий двойного использования, чтобы они могли продолжать эту войну, будь то детали беспилотников или другие технологии, которые можно использовать для ее продолжения. Китай должен присоединиться к США и другим нашим союзникам

- заявил Уитакер.

Напомним

Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает одинаково давить как на российского диктатора владимира путина, так и на Президента Украины Владимира Зеленского.

Евгений Устименко

