США планують запровадити обов'язкову перевірку соцмереж для безвізових мандрівників

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
14:20 • 120 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 4026 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 8922 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 11830 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 11928 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 12193 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 19957 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 16469 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27069 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 41861 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.3м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 33517 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 20597 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 19272 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto08:37 • 10699 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto09:17 • 13176 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 1358 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 11833 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 19960 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 33659 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 69330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Кір Стармер
Андрюс Кубілюс
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 1458 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 2734 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 2870 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 5280 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 19374 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

США планують запровадити обов'язкову перевірку соцмереж для безвізових мандрівників

Київ • УНН

 • 412 перегляди

У США пропонують запровадити обов'язкову перевірку історії соціальних мереж за останні п'ять років для безвізових мандрівників. Це стосується громадян 40 країн, які користуються електронною системою ESTA, і викликає занепокоєння через прогнозоване падіння кількості іноземних туристів.

США планують запровадити обов'язкову перевірку соцмереж для безвізових мандрівників

Адміністрація США пропонує запровадити нове жорстке правило для іноземних відвідувачів, які в'їжджають до країни за Програмою безвізового в'їзду: надання історії своїх соціальних мереж за останні п'ять років у рамках посиленої перевірки, що викликає занепокоєння на тлі прогнозованого падіння кількості іноземних туристів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ), опублікованому в середу, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Митна та прикордонна служба США планує додати соціальні мережі як обов’язковий елемент даних у рамках процесу перевірки мандрівників, які користуються електронною системою ESTA, що охоплює громадян приблизно 40 країн, включаючи Австралію, Німеччину, Японію та Велику Британію, які можуть перебувати в США до 90 днів без візи.

Цей план із серії заходів адміністрації Трампа, спрямованих на обмеження в'їзду, включаючи заплановану заборону на в'їзд до близько 30 країн, оголошену після розстрілу двох бійців Національної гвардії у Вашингтоні. Федеральна влада ідентифікувала підозрюваного як громадянина Афганістану, який прибув до США у 2021 році, і президент Дональд Трамп та його союзники використали цей випадок для наполягання на жорсткіших обмеженнях для мігрантів, вимагаючи "назавжди" призупинити міграцію з "усіх країн третього світу". 

Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні02.12.25, 23:01 • 12376 переглядiв

Раніше Державний департамент уже розширив вимоги щодо перевірки соціальних мереж для віз H-1B для висококваліфікованих працівників, закликаючи заявників та їхніх утриманців "налаштувати налаштування конфіденційності у всіх своїх профілях у соціальних мережах на "публічні"", а також наказав переглянути присутність заявників на студентські візи в соціальних мережах.

США спрощують візи для фанатів ЧС-2026 та інвесторів: Трамп наказав бути гостинними на тлі воєн з мігрантами 04.12.25, 23:01 • 4532 перегляди

Запровадження нових обмежень відбувається на тлі різкого скорочення кількості іноземних відвідувачів та витрат туристів у США. Дані за травень свідчать про те, що країна втратить 12,5 мільярда доларів доходів від подорожей у 2025 році, а витрати відвідувачів, за оцінками, до кінця року впадуть до менш ніж 169 мільярдів доларів. 

Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14.11.25, 19:31 • 8025 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Соціальна мережа
Міністерство національної безпеки США
Державний департамент США
Bloomberg
Вашингтон
Афганістан
Австралія
Дональд Трамп
Велика Британія
Німеччина
Японія