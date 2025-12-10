США планируют ввести обязательную проверку соцсетей для безвизовых путешественников

Администрация США предлагает ввести новое жесткое правило для иностранных посетителей, въезжающих в страну по Программе безвизового въезда: предоставление истории своих социальных сетей за последние пять лет в рамках усиленной проверки, что вызывает обеспокоенность на фоне прогнозируемого падения числа иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности (МВБ), опубликованном в среду, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Таможенная и пограничная служба США планирует добавить социальные сети в качестве обязательного элемента данных в рамках процесса проверки путешественников, пользующихся электронной системой ESTA, которая охватывает граждан примерно 40 стран, включая Австралию, Германию, Японию и Великобританию, которые могут находиться в США до 90 дней без визы.

Этот план из серии мер администрации Трампа, направленных на ограничение въезда, включая запланированный запрет на въезд в около 30 стран, объявленный после расстрела двух бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне. Федеральные власти идентифицировали подозреваемого как гражданина Афганистана, прибывшего в США в 2021 году, и президент Дональд Трамп и его союзники использовали этот случай для настаивания на более жестких ограничениях для мигрантов, требуя "навсегда" приостановить миграцию из "всех стран третьего мира".

Ранее Государственный департамент уже расширил требования по проверке социальных сетей для виз H-1B для высококвалифицированных работников, призывая заявителей и их иждивенцев "настроить настройки конфиденциальности во всех своих профилях в социальных сетях на "публичные"", а также приказал пересмотреть присутствие заявителей на студенческие визы в социальных сетях.

Введение новых ограничений происходит на фоне резкого сокращения числа иностранных посетителей и расходов туристов в США. Данные за май свидетельствуют о том, что страна потеряет 12,5 миллиарда долларов доходов от путешествий в 2025 году, а расходы посетителей, по оценкам, к концу года упадут до менее чем 169 миллиардов долларов.

