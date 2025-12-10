США планируют ввести обязательную проверку соцсетей для безвизовых путешественников

$42.180.11
Эксклюзив
13:11 • 3288 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 7728 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 11337 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 11790 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 19530 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 16289 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 26973 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 41744 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41153 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 32037 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 19527 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 33099 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 68910 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 52835 просмотра
The New York Times

США планируют ввести обязательную проверку соцсетей для безвизовых путешественников

Киев • УНН

 54 просмотра

В США предлагают ввести обязательную проверку истории социальных сетей за последние пять лет для безвизовых путешественников. Это касается граждан 40 стран, пользующихся электронной системой ESTA, и вызывает беспокойство из-за прогнозируемого падения количества иностранных туристов.

США планируют ввести обязательную проверку соцсетей для безвизовых путешественников

Администрация США предлагает ввести новое жесткое правило для иностранных посетителей, въезжающих в страну по Программе безвизового въезда: предоставление истории своих социальных сетей за последние пять лет в рамках усиленной проверки, что вызывает обеспокоенность на фоне прогнозируемого падения числа иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности (МВБ), опубликованном в среду, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

Таможенная и пограничная служба США планирует добавить социальные сети в качестве обязательного элемента данных в рамках процесса проверки путешественников, пользующихся электронной системой ESTA, которая охватывает граждан примерно 40 стран, включая Австралию, Германию, Японию и Великобританию, которые могут находиться в США до 90 дней без визы.

Этот план из серии мер администрации Трампа, направленных на ограничение въезда, включая запланированный запрет на въезд в около 30 стран, объявленный после расстрела двух бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне. Федеральные власти идентифицировали подозреваемого как гражданина Афганистана, прибывшего в США в 2021 году, и президент Дональд Трамп и его союзники использовали этот случай для настаивания на более жестких ограничениях для мигрантов, требуя "навсегда" приостановить миграцию из "всех стран третьего мира". 

Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне02.12.25, 23:01 • 12376 просмотров

Ранее Государственный департамент уже расширил требования по проверке социальных сетей для виз H-1B для высококвалифицированных работников, призывая заявителей и их иждивенцев "настроить настройки конфиденциальности во всех своих профилях в социальных сетях на "публичные"", а также приказал пересмотреть присутствие заявителей на студенческие визы в социальных сетях.

США упрощают визы для фанатов ЧМ-2026 и инвесторов: Трамп приказал быть гостеприимными на фоне войн с мигрантами04.12.25, 23:01 • 4532 просмотра

Введение новых ограничений происходит на фоне резкого сокращения числа иностранных посетителей и расходов туристов в США. Данные за май свидетельствуют о том, что страна потеряет 12,5 миллиарда долларов доходов от путешествий в 2025 году, а расходы посетителей, по оценкам, к концу года упадут до менее чем 169 миллиардов долларов. 

Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"14.11.25, 19:31 • 8025 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Министерство внутренней безопасности США
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Афганистан
Австралия
Дональд Трамп
Великобритания
Германия
Япония