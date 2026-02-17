США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 4198 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26 • 12384 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 18618 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 20725 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 21309 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 21687 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26062 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35264 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46738 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55194 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.2м/с
77%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 30079 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб17 лютого, 11:03 • 15329 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 15978 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 19725 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП17 лютого, 12:50 • 12784 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 30124 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 44666 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 53512 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 74217 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 77990 перегляди
Актуальнi люди
Рустем Умєров
Герман Галущенко
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Музикант
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Женева
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 2822 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 19757 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 16011 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 26932 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 24600 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент Зеленський заявив, що США обіцяли надати ліцензії на виробництво ракет для ППО для "Петріотів", але зрештою відмовились. Україна пропонувала спільне виробництво в Європі, зокрема з Румунією та Польщею.

США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що були обіцянки від США надати ліцензії на виробництво ракет для ППО для "Петріотів", але зрештою не дали. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Треба бути максимально активними всім українським дипломатам, які повинні забезпечувати результат у постачанні ракет для ППО, також – міністру оборони. Щойно була нарада у нас з міністром Федоровим. Ми визначили пріоритети, і треба, щоб постачання працювало. Буде цими тижнями також значна кількість форматів із партнерами – різні перемовини, різні зустрічі. Ми будемо говорити й про те, що Європа потребує свого виробництва ракет для ППО. Усіх типів ракет, які реально потрібні 

- сказав Зеленський. 

У Німеччині заявили, що практично вичерпали запаси ракети для ППО, які могли б передати Україні16.02.26, 22:54 • 7708 переглядiв

Він зазначив, що зараз уже є певні кроки: розбудова виробництв, розширення, але швидкість цієї роботи ще недостатня. 

Обсяги можливого виробництва теж заслуговують на збільшення. Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для "Петріотів". Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо. Такі рішення, такі виробництва точно змогли б посилити всіх нас, всю Європу. Я впевнений: Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було б значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше 

- додав Президент. 

Нагадаємо 

Як повідомив Володимир Зеленський, у російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які росія сама не виробляє. Зокрема, у "шахедах" виявлено компоненти не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії.

Павло Башинський

ПолітикаСвітТехнології
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
НАТО
MIM-104 Patriot
Європа
Румунія
Китай
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща