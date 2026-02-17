США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що США обіцяли надати ліцензії на виробництво ракет для ППО для "Петріотів", але зрештою відмовились. Україна пропонувала спільне виробництво в Європі, зокрема з Румунією та Польщею.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що були обіцянки від США надати ліцензії на виробництво ракет для ППО для "Петріотів", але зрештою не дали. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Треба бути максимально активними всім українським дипломатам, які повинні забезпечувати результат у постачанні ракет для ППО, також – міністру оборони. Щойно була нарада у нас з міністром Федоровим. Ми визначили пріоритети, і треба, щоб постачання працювало. Буде цими тижнями також значна кількість форматів із партнерами – різні перемовини, різні зустрічі. Ми будемо говорити й про те, що Європа потребує свого виробництва ракет для ППО. Усіх типів ракет, які реально потрібні
Він зазначив, що зараз уже є певні кроки: розбудова виробництв, розширення, але швидкість цієї роботи ще недостатня.
Обсяги можливого виробництва теж заслуговують на збільшення. Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для "Петріотів". Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо. Такі рішення, такі виробництва точно змогли б посилити всіх нас, всю Європу. Я впевнений: Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було б значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше
Нагадаємо
Як повідомив Володимир Зеленський, у російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які росія сама не виробляє. Зокрема, у "шахедах" виявлено компоненти не лише з Китаю, а й Європи, США, Японії.