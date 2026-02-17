США не предоставили лицензий на производство ракет для Patriot в Европе - Зеленский

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 4334 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
14:26 • 12501 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 18710 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 20813 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 21374 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 21709 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26072 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35273 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 46766 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 55231 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.2м/с
77%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 30210 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 15402 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 16068 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 19820 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП17 февраля, 12:50 • 12858 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 30237 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 44726 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 53563 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 74269 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 78036 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Женева
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 2858 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 19839 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 16087 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 26949 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 24617 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

США не предоставили лицензий на производство ракет для Patriot в Европе - Зеленский

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Президент Зеленский заявил, что США обещали предоставить лицензии на производство ракет для ПВО для "Пэтриотов", но в итоге отказались. Украина предлагала совместное производство в Европе, в частности с Румынией и Польшей.

США не предоставили лицензий на производство ракет для Patriot в Европе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были обещания от США предоставить лицензии на производство ракет для ПВО для "Пэтриотов", но в итоге не дали. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Надо быть максимально активными всем украинским дипломатам, которые должны обеспечивать результат в поставках ракет для ПВО, также – министру обороны. Только что было совещание у нас с министром Федоровым. Мы определили приоритеты, и надо, чтобы поставки работали. Будет на этих неделях также значительное количество форматов с партнерами – различные переговоры, различные встречи. Мы будем говорить и о том, что Европа нуждается в своем производстве ракет для ПВО. Всех типов ракет, которые реально нужны 

- сказал Зеленский. 

В Германии заявили, что практически исчерпали запасы ракет для ПВО, которые могли бы передать Украине16.02.26, 22:54 • 7716 просмотров

Он отметил, что сейчас уже есть определенные шаги: развитие производств, расширение, но скорость этой работы еще недостаточна. 

Объемы возможного производства тоже заслуживают увеличения. Украина еще годы назад говорила об этом с Америкой, в частности о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для "Пэтриотов". Были обещания лицензий, но Америка на это в итоге не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе – с Румынией, с Польшей и т.д. Такие решения, такие производства точно смогли бы усилить всех нас, всю Европу. Я уверен: Европа все же сможет обеспечить себя необходимыми объемами и силой защиты. Но было бы значительно лучше для всех, чтобы такой результат был достигнут быстрее 

- добавил Президент. 

Напомним 

Как сообщил Владимир Зеленский, в российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, – тысячи компонентов, которые Россия сама не производит. В частности, в "шахедах" обнаружены компоненты не только из Китая, но и Европы, США, Японии.

Павел Башинский

ПолитикаНовости МираТехнологии
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
НАТО
MIM-104 Patriot
Европа
Румыния
Китай
Япония
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша