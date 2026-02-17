США не предоставили лицензий на производство ракет для Patriot в Европе - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были обещания от США предоставить лицензии на производство ракет для ПВО для "Пэтриотов", но в итоге не дали. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Надо быть максимально активными всем украинским дипломатам, которые должны обеспечивать результат в поставках ракет для ПВО, также – министру обороны. Только что было совещание у нас с министром Федоровым. Мы определили приоритеты, и надо, чтобы поставки работали. Будет на этих неделях также значительное количество форматов с партнерами – различные переговоры, различные встречи. Мы будем говорить и о том, что Европа нуждается в своем производстве ракет для ПВО. Всех типов ракет, которые реально нужны - сказал Зеленский.

В Германии заявили, что практически исчерпали запасы ракет для ПВО, которые могли бы передать Украине

Он отметил, что сейчас уже есть определенные шаги: развитие производств, расширение, но скорость этой работы еще недостаточна.

Объемы возможного производства тоже заслуживают увеличения. Украина еще годы назад говорила об этом с Америкой, в частности о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для "Пэтриотов". Были обещания лицензий, но Америка на это в итоге не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе – с Румынией, с Польшей и т.д. Такие решения, такие производства точно смогли бы усилить всех нас, всю Европу. Я уверен: Европа все же сможет обеспечить себя необходимыми объемами и силой защиты. Но было бы значительно лучше для всех, чтобы такой результат был достигнут быстрее - добавил Президент.

Напомним

Как сообщил Владимир Зеленский, в российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, – тысячи компонентов, которые Россия сама не производит. В частности, в "шахедах" обнаружены компоненты не только из Китая, но и Европы, США, Японии.