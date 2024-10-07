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Споживання електрики зростає, через обстріли та негоду без світла залишилися тисячі споживачів

Споживання електрики зростає, через обстріли та негоду без світла залишилися тисячі споживачів

Київ • УНН

 • 15903 перегляди

Енергосистема України залишається збалансованою, але споживання електроенергії зростає. Через обстріли та негоду без світла залишились тисячі споживачів у кількох областях.

Енергосистема України залишається збалансованою, але споживання електроенергії зростає. Через обстріли і бойові дії за минулу добу були знеструмлення у 5 областях. Негода залишила без світла 70 населених пунктів у 6 областях. Про це повідомили у понеділок у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Закликаємо українців продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00", - вказали у Міненерго.

В Укренерго при цьому зазначили, що споживання демонструє тенденцію до зростання. "Сьогодні, 7 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 2,8% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 4 жовтня", - ідеться у повідомленні.

"В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - зауважили в Укренерго.

Наслідки обстрілів

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях", - повідомили у Міненерго.

При цьому, за даними Укренеро, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях. 

У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу, як вказали у Міненерго, вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. 

У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 1568 абонентів, зазначили у Міненерго.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів, за даними міністерства, вимикались повітряні лінії, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та місцевої промисловості, також знижували напругу енергетичні об’єкти. Живлення відновлено.

Негода

Негода знеструмила 70 населених пунктів, повідомили в Укренерго.

У Міненерго уточнили, що внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 26 населених пунктах в Одеській області, 14 населених пунктах у Київській області, 10 населених пунктах у Чернігівській області, 12 населених пунктах у Миколаївській області, 7 населених пунктах в Кіровоградській області та 1 населеному пункті у Черкаській області. 

За даними Міненерго, внаслідок ворожих обстрілів понад 5 тисяч абонентів у 5 областях залишались без напруги; через негоду без світла понад 23 тисячі споживачів у 6 областях.

Стан мереж

У Дніпропетровській та Запорізькій областях з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.  

У Черкаській області внаслідок грози знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою. 

Знеструмлення

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 517 населених пунктів.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 29 226 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.31 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 1872 МВт*год та потужністю 601 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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