Потребление электричества растет, из-за обстрелов и непогоды без света остались тысячи потребителей

Энергосистема Украины остается сбалансированной, но потребление электроэнергии растет. Из-за обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были обесточивания в 5 областях. Непогода оставила без света 70 населенных пунктов в 6 областях. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, которые затрудняют ее работу. Призываем украинцев продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00", - указали в Минэнерго.



В Укрэнерго при этом отметили, что потребление демонстрирует тенденцию к росту. "Сегодня, 7 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 2,8% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 4 октября", - говорится в сообщении.

"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00", - отметили в Укрэнерго.

Последствия обстрелов

"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях", - сообщили в Минэнерго.

При этом, по данным Укрэнерго, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях.

В Запорожской области в результате ракетного обстрела, как указали в Минэнерго, выключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей.

В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции обесточивались бытовые потребители. Всего без света оставались 1568 абонентов, отметили в Минэнерго.

В Днепропетровской области в результате обстрелов, по данным министерства, выключались воздушные линии, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и местной промышленности, также снижали напряжение энергетические объекты. Питание восстановлено.

Непогода

Непогода обесточила 70 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго.

В Минэнерго уточнили, что в результате неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 26 населенных пунктах в Одесской области, 14 населенных пунктах в Киевской области, 10 населенных пунктах в Черниговской области, 12 населенных пунктах в Николаевской области, 7 населенных пунктах в Кировоградской области и 1 населенном пункте в Черкасской области.

По данным Минэнерго, в результате вражеских обстрелов более 5 тысяч абонентов в 5 областях оставались без напряжения; из-за непогоды без света более 23 тысяч потребителей в 6 областях.

Состояние сетей

В Днепропетровской и Запорожской областях по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Черкасской области в результате грозы обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Обесточивания

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушения 517 населенных пунктов.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 29 226 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.31 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 1872 МВт*ч и мощностью 601 МВт.