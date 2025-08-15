Спецпредставника Трампа по Україні не буде на зустрічі з путіним: ЗМІ пояснили, чому

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 62320 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 59908 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 96062 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 58815 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 98280 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 45999 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 75780 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 103301 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59673 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 223642 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.7м/с
48%
755мм
Популярнi новини
Китай застеріг західні компанії від накопичення рідкісноземельних металів15 серпня, 08:38 • 12000 перегляди
Ціни на газ у Європі впали до цьогорічних мінімумів на тлі зустрічі Трампа та путіна - Bloomberg15 серпня, 09:30 • 9454 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 86940 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 22317 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto13:34 • 16385 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 95998 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 87439 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 98218 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 128111 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 223622 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Андрій Смирнов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 91063 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 174210 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 121830 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 137673 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 185386 перегляди
Актуальне
Гривня
Поїзд
Безпілотний літальний апарат
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
Друга світова війна

Спецпредставника Трампа по Україні не буде на зустрічі з путіним: ЗМІ пояснили, чому

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлогг відсутній у делегації на зустрічі з путіним на Алясці. Його присутність могла б бути "контрпродуктивною" через сприйняття його як симпатика України.

Спецпредставника Трампа по Україні не буде на зустрічі з путіним: ЗМІ пояснили, чому

Коли президент США Дональд Трамп сьогодні вранці вилітав із Вашингтона на Аляску разом зі своїми помічниками, у літаку не було ключового гравця - спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлогга, передає УНН із посиланням на CNN.

Чому Келлога немає у складі американської делегації?

Келлогг, колишній генерал, який був основною контактною особою адміністрації Трампа з українцями, сприймається російською стороною як симпатизуючий Україні, що могло зробити його присутність на зустрічі "контрпродуктивною", пояснив ЗМІ високопосадовець американської адміністрації.

Келлогг поділився всією інформацією, отриманою ним під час розмов з українцями, з Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, повідомили два високопоставлені представники адміністрації, заявивши, що його відсутність не викликає серйозних побоювань. Один із чиновників також зазначив, що Рубіо також не сприймається як людина, яка займає м'яку позицію щодо росії, враховуючи його попередні заяви, в яких він називав путіна військовим злочинцем під час роботи в сенатському Комітеті з міжнародних відносин.

Європейці стурбовані тим, що Келлогга немає у делегації

"Він сподівався бути там, і він повинен бути там", - сказав один європейський чиновник, додавши, що відсутність його глибоких знань - велика втрата. За словами чиновника, Келлог найкраще розуміє, які умови угоди може запропонувати Україна.

Очікується, що Келлогг увійде до складу делегації, яка вирушить на будь-яку майбутню зустріч із США, росією та Україною.

Були присутні Джей Ді Венс та Кіт Келлог: Зеленський та ОП розкрили деталі засідання "коаліції охочих"13.08.25, 22:54 • 5802 перегляди

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Путін
Аляска
Кіт Келлог
Марко Рубіо
Світовий банк
Всесвітня організація охорони здоров'я
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна