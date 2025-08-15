Спецпредставника Трампа по Україні не буде на зустрічі з путіним: ЗМІ пояснили, чому

Коли президент США Дональд Трамп сьогодні вранці вилітав із Вашингтона на Аляску разом зі своїми помічниками, у літаку не було ключового гравця - спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлогга, передає УНН із посиланням на CNN.

Чому Келлога немає у складі американської делегації?

Келлогг, колишній генерал, який був основною контактною особою адміністрації Трампа з українцями, сприймається російською стороною як симпатизуючий Україні, що могло зробити його присутність на зустрічі "контрпродуктивною", пояснив ЗМІ високопосадовець американської адміністрації.

Келлогг поділився всією інформацією, отриманою ним під час розмов з українцями, з Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, повідомили два високопоставлені представники адміністрації, заявивши, що його відсутність не викликає серйозних побоювань. Один із чиновників також зазначив, що Рубіо також не сприймається як людина, яка займає м'яку позицію щодо росії, враховуючи його попередні заяви, в яких він називав путіна військовим злочинцем під час роботи в сенатському Комітеті з міжнародних відносин.

Європейці стурбовані тим, що Келлогга немає у делегації

"Він сподівався бути там, і він повинен бути там", - сказав один європейський чиновник, додавши, що відсутність його глибоких знань - велика втрата. За словами чиновника, Келлог найкраще розуміє, які умови угоди може запропонувати Україна.

Очікується, що Келлогг увійде до складу делегації, яка вирушить на будь-яку майбутню зустріч із США, росією та Україною.

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.