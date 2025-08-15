Спецпредставителя Трампа по Украине не будет на встрече с путиным: СМИ объяснили, почему

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 62667 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 60227 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 96555 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 59084 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 98713 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 46135 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 75861 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 103338 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 59702 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 223824 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.7м/с
48%
755мм
Популярные новости
Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов15 августа, 08:38 • 12001 просмотра
Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg15 августа, 09:30 • 9454 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 86942 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58 • 22317 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto13:34 • 16386 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 96557 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 87933 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 98714 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 128515 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 223824 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Андрей Смирнов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 91178 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 174311 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 121927 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 137772 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 185483 просмотра
Актуальное
Гривна
Поезд
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social
Grand Theft Auto

Спецпредставителя Трампа по Украине не будет на встрече с путиным: СМИ объяснили, почему

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг отсутствует в делегации на встрече с путиным на Аляске. Его присутствие могло бы быть "контрпродуктивным" из-за восприятия его как симпатика Украины.

Спецпредставителя Трампа по Украине не будет на встрече с путиным: СМИ объяснили, почему

Когда президент США Дональд Трамп сегодня утром вылетал из Вашингтона на Аляску вместе со своими помощниками, в самолете не было ключевого игрока - спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга, передает УНН со ссылкой на CNN.

Почему Келлога нет в составе американской делегации?

Келлогг, бывший генерал, который был основным контактным лицом администрации Трампа с украинцами, воспринимается российской стороной как симпатизирующий Украине, что могло сделать его присутствие на встрече "контрпродуктивным", пояснил СМИ высокопоставленный чиновник американской администрации.

Келлогг поделился всей информацией, полученной им во время разговоров с украинцами, с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, сообщили два высокопоставленных представителя администрации, заявив, что его отсутствие не вызывает серьезных опасений. Один из чиновников также отметил, что Рубио также не воспринимается как человек, занимающий мягкую позицию в отношении России, учитывая его предыдущие заявления, в которых он называл Путина военным преступником во время работы в сенатском Комитете по международным отношениям.

Европейцы обеспокоены тем, что Келлога нет в делегации

"Он надеялся быть там, и он должен быть там", - сказал один европейский чиновник, добавив, что отсутствие его глубоких знаний - большая потеря. По словам чиновника, Келлог лучше всего понимает, какие условия соглашения может предложить Украина.

Ожидается, что Келлогг войдет в состав делегации, которая отправится на любую будущую встречу с США, россией и Украиной.

Присутствовали Джей Ди Вэнс и Кит Келлог: Зеленский и ОП раскрыли детали заседания "коалиции желающих"13.08.25, 22:54 • 5802 просмотра

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована Путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

Антонина Туманова

политика
Владимир Путин
Аляска
Кит Келлог
Марко Рубио
Всемирный банк
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина