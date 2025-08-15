Когда президент США Дональд Трамп сегодня утром вылетал из Вашингтона на Аляску вместе со своими помощниками, в самолете не было ключевого игрока - спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга, передает УНН со ссылкой на CNN.

Почему Келлога нет в составе американской делегации?

Келлогг, бывший генерал, который был основным контактным лицом администрации Трампа с украинцами, воспринимается российской стороной как симпатизирующий Украине, что могло сделать его присутствие на встрече "контрпродуктивным", пояснил СМИ высокопоставленный чиновник американской администрации.

Келлогг поделился всей информацией, полученной им во время разговоров с украинцами, с Трампом и госсекретарем Марко Рубио, сообщили два высокопоставленных представителя администрации, заявив, что его отсутствие не вызывает серьезных опасений. Один из чиновников также отметил, что Рубио также не воспринимается как человек, занимающий мягкую позицию в отношении России, учитывая его предыдущие заявления, в которых он называл Путина военным преступником во время работы в сенатском Комитете по международным отношениям.

Европейцы обеспокоены тем, что Келлога нет в делегации

"Он надеялся быть там, и он должен быть там", - сказал один европейский чиновник, добавив, что отсутствие его глубоких знаний - большая потеря. По словам чиновника, Келлог лучше всего понимает, какие условия соглашения может предложить Украина.

Ожидается, что Келлогг войдет в состав делегации, которая отправится на любую будущую встречу с США, россией и Украиной.

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована Путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Представитель российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.