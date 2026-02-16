Рух поїздів в Лозовій відновили після пошкоджень, але є зміни
Київ • УНН
У Лозовій на Харківщині відновлено рух поїздів на пошкодженій ділянці, проте 16 лютого в низці регіонів діють тимчасові зміни в русі. Частину маршрутів скорочено або замінено автобусами через ворожі атаки та несприятливу погоду.
У Лозовій на Харківщині відновили рух на пошкодженій дільниці. Водночас 16 лютого в низці регіонів діють тимчасові зміни в русі поїздів, частину маршрутів скорочено або замінено автобусами. Про це повідомили в Укрзалізниці, передає УНН.
Сумщина та Чернігівщина
За попередньою інформацією, регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. Далі на північ пасажирам пропонують пересадку на приміський поїзд або автобуси.
На Чернігівщині додаткових обмежень наразі немає. Однак можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямках. Контактна мережа там зазнає пошкоджень через атаки БПЛА або несприятливу погоду.
Харківщина та Запоріжжя
"У Лозовій рух поїздів на пошкодженій дільниці відновили. Проте з Лозової у напрямку Краматорська пасажирам радять скористатися автобусами", - зазначили в УЗ.
Перевезення здійснює "Проліска", а проїзд безплатний. Перед посадкою пасажирів обов’язково реєструють. На Ізюмському напрямку регіональні експреси курсують за графіком.
Запоріжжя
У Запоріжжі моніторингові групи працюють у посиленому режимі.
"Поїзди №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №5/6 Ясіня — Запоріжжя, №39/40 Солотвино —Запоріжжя – Солотвино, №731/732 Київ — Запоріжжя — Київ, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра. Пара регіональних поїздів курсуватиме між Запоріжжям і Синельниковим та Синельниковим і Дніпром", – йдеться у дописі.
Щодо решти поїздів далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення прийматиметься оперативно в залежності від ситуації "в повітрі"
Окрім того, в Укрзалізниці заликали орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.
"Важливо: ми надсилаємо оперативні сповіщення у застосунку УЗ, тож активуйте їх обов’язково. Також у застосунку в розділі "Часті питання" є пам’ятка з алгоритмом дій під час загрози ворожої атаки — нехай це вас не лякає, ми контролюємо ситуацію, але най буде під рукою. Ворог у нас підступний, тому безпека — перш за все. Рух триває", – йдеться у дописі.
Нагадаємо
Залізниця знову зазнала ворожих ударів.