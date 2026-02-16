$43.100.11
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 17752 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 24535 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 50002 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 44222 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 35932 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 33580 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 73296 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52279 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 46860 перегляди
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Рух поїздів в Лозовій відновили після пошкоджень, але є зміни

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У Лозовій на Харківщині відновлено рух поїздів на пошкодженій ділянці, проте 16 лютого в низці регіонів діють тимчасові зміни в русі. Частину маршрутів скорочено або замінено автобусами через ворожі атаки та несприятливу погоду.

Рух поїздів в Лозовій відновили після пошкоджень, але є зміни

У Лозовій на Харківщині відновили рух на пошкодженій дільниці. Водночас 16 лютого в низці регіонів діють тимчасові зміни в русі поїздів, частину маршрутів скорочено або замінено автобусами. Про це повідомили в Укрзалізниці, передає УНН.

Сумщина та Чернігівщина

За попередньою інформацією, регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. Далі на північ пасажирам пропонують пересадку на приміський поїзд або автобуси.

На Чернігівщині додаткових обмежень наразі немає. Однак можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямках. Контактна мережа там зазнає пошкоджень через атаки БПЛА або несприятливу погоду.

Харківщина та Запоріжжя

"У Лозовій рух поїздів на пошкодженій дільниці відновили. Проте з Лозової у напрямку Краматорська пасажирам радять скористатися автобусами", - зазначили в УЗ.

Перевезення здійснює "Проліска", а проїзд безплатний. Перед посадкою пасажирів обов’язково реєструють. На Ізюмському напрямку регіональні експреси курсують за графіком.

Запоріжжя

У Запоріжжі моніторингові групи працюють у посиленому режимі.

"Поїзди №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №5/6 Ясіня — Запоріжжя, №39/40 Солотвино —Запоріжжя – Солотвино, №731/732 Київ — Запоріжжя — Київ, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра. Пара регіональних поїздів курсуватиме між Запоріжжям і Синельниковим та Синельниковим і Дніпром", – йдеться у дописі.

Щодо решти поїздів далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення прийматиметься оперативно в залежності від ситуації "в повітрі"

Окрім того, в Укрзалізниці заликали орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.

"Важливо: ми надсилаємо оперативні сповіщення у застосунку УЗ, тож активуйте їх обов’язково. Також у застосунку в розділі "Часті питання" є пам’ятка з алгоритмом дій під час загрози ворожої атаки — нехай це вас не лякає, ми контролюємо ситуацію, але най буде під рукою. Ворог у нас підступний, тому безпека — перш за все. Рух триває", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Залізниця знову зазнала ворожих ударів. 

Алла Кіосак

Суспільство
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Конотоп
Сумська область
Харківська область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Краматорськ
Запоріжжя
Львів
Київ