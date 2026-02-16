Движение поездов в Лозовой возобновили после повреждений, но есть изменения

$43.100.11
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 17524 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 24355 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 49664 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 44080 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 35858 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 33510 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73259 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52260 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 46832 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
В США началось частичное закрытие правительства из-за споров о надзоре за иммиграционной службой15 февраля, 23:09 • 8312 просмотра
Мощный шторм вызвал торнадо и масштабные разрушения в южных штатах США16 февраля, 00:12 • 6646 просмотра
Глобальная экономика оказалась в зоне невидимости из-за стремительного роста непрозрачных частных рынков16 февраля, 00:40 • 5152 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 12014 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 6426 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 49688 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 107152 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 165871 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 95179 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 111766 просмотра
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Марко Рубио
Тимур Миндич
Герман Галущенко
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Швейцария
Вашингтон
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 12058 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 20690 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 29011 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 27533 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 30303 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
9К720 Искандер

Движение поездов в Лозовой возобновили после повреждений, но есть изменения

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Лозовой Харьковской области возобновлено движение поездов на поврежденном участке, однако 16 февраля в ряде регионов действуют временные изменения в движении. Часть маршрутов сокращена или заменена автобусами из-за вражеских атак и неблагоприятной погоды.

Движение поездов в Лозовой возобновили после повреждений, но есть изменения

В Лозовой на Харьковщине возобновили движение на поврежденном участке. В то же время 16 февраля в ряде регионов действуют временные изменения в движении поездов, часть маршрутов сокращена или заменена автобусами. Об этом сообщили в Укрзализныце, передает УНН.

Сумщина и Черниговщина

По предварительной информации, региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа. Далее на север пассажирам предлагают пересадку на пригородный поезд или автобусы.

На Черниговщине дополнительных ограничений пока нет. Однако возможны задержки на славутичском и нежинском направлениях. Контактная сеть там подвергается повреждениям из-за атак БПЛА или неблагоприятной погоды.

Харьковщина и Запорожье

"В Лозовой движение поездов на поврежденном участке возобновили. Однако из Лозовой в направлении Краматорска пассажирам советуют воспользоваться автобусами", - отметили в УЗ.

Перевозки осуществляет "Пролиска", а проезд бесплатный. Перед посадкой пассажиров обязательно регистрируют. На Изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.

Запорожье

В Запорожье мониторинговые группы работают в усиленном режиме.

"Поезда №86/85 Львов — Запорожье — Львов, №5/6 Ясиня — Запорожье, №39/40 Солотвино —Запорожье – Солотвино, №731/732 Киев — Запорожье — Киев, №128/127 Львов — Запорожье — Львов сегодня будут курсировать до/из Днепра. Пара региональных поездов будет курсировать между Запорожьем и Синельниково и Синельниково и Днепром", – говорится в сообщении.

Что касается остальных поездов дальнего следования между Днепром и Запорожьем, решение будет приниматься оперативно в зависимости от ситуации "в воздухе"

Кроме того, в Укрзализныце призвали ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

"Важно: мы отправляем оперативные оповещения в приложении УЗ, поэтому активируйте их обязательно. Также в приложении в разделе "Часто задаваемые вопросы" есть памятка с алгоритмом действий во время угрозы вражеской атаки — пусть это вас не пугает, мы контролируем ситуацию, но пусть будет под рукой. Враг у нас коварный, поэтому безопасность — прежде всего. Движение продолжается", – говорится в сообщении.

Напомним

Железная дорога снова подверглась вражеским ударам. 

Алла Киосак

Общество
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Конотоп
Сумская область
Харьковская область
Украинская железная дорога
Днепр (город)
Черниговская область
Краматорск
Запорожье
Львов
Киев