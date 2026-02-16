Движение поездов в Лозовой возобновили после повреждений, но есть изменения
Киев • УНН
В Лозовой Харьковской области возобновлено движение поездов на поврежденном участке, однако 16 февраля в ряде регионов действуют временные изменения в движении. Часть маршрутов сокращена или заменена автобусами из-за вражеских атак и неблагоприятной погоды.
В Лозовой на Харьковщине возобновили движение на поврежденном участке. В то же время 16 февраля в ряде регионов действуют временные изменения в движении поездов, часть маршрутов сокращена или заменена автобусами. Об этом сообщили в Укрзализныце, передает УНН.
Сумщина и Черниговщина
По предварительной информации, региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа. Далее на север пассажирам предлагают пересадку на пригородный поезд или автобусы.
На Черниговщине дополнительных ограничений пока нет. Однако возможны задержки на славутичском и нежинском направлениях. Контактная сеть там подвергается повреждениям из-за атак БПЛА или неблагоприятной погоды.
Харьковщина и Запорожье
"В Лозовой движение поездов на поврежденном участке возобновили. Однако из Лозовой в направлении Краматорска пассажирам советуют воспользоваться автобусами", - отметили в УЗ.
Перевозки осуществляет "Пролиска", а проезд бесплатный. Перед посадкой пассажиров обязательно регистрируют. На Изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.
Запорожье
В Запорожье мониторинговые группы работают в усиленном режиме.
"Поезда №86/85 Львов — Запорожье — Львов, №5/6 Ясиня — Запорожье, №39/40 Солотвино —Запорожье – Солотвино, №731/732 Киев — Запорожье — Киев, №128/127 Львов — Запорожье — Львов сегодня будут курсировать до/из Днепра. Пара региональных поездов будет курсировать между Запорожьем и Синельниково и Синельниково и Днепром", – говорится в сообщении.
Что касается остальных поездов дальнего следования между Днепром и Запорожьем, решение будет приниматься оперативно в зависимости от ситуации "в воздухе"
Кроме того, в Укрзализныце призвали ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.
"Важно: мы отправляем оперативные оповещения в приложении УЗ, поэтому активируйте их обязательно. Также в приложении в разделе "Часто задаваемые вопросы" есть памятка с алгоритмом действий во время угрозы вражеской атаки — пусть это вас не пугает, мы контролируем ситуацию, но пусть будет под рукой. Враг у нас коварный, поэтому безопасность — прежде всего. Движение продолжается", – говорится в сообщении.
